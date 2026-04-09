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VIDA FORA DA TERRA

Nasa afirma que chance de vida alienígena é “bastante alta”

Administrador da Nasa falou sobre os objetivos da exploração espacial

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/04/2026 - 6:55 h

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Administrador da Nasa falou sobre os objetivos da exploração espacial
Administrador da Nasa falou sobre os objetivos da exploração espacial -

As chances de existência de vida fora da Terra são “bastante altas”, afirmou o administrador da Nasa, Jared Isaacman, ao comentar os objetivos da exploração espacial.

Ele disse que responder à pergunta sobre se a humanidade está sozinha no Universo é parte central do trabalho da agência. Jared pontuou, em entrevista à CNN sobre a missão Artemis II, que “isso é inerente em cada um dos nossos esforços científicos".

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Estamos sozinhos? Eu diria que as chances de encontrarmos algo, em algum momento, são bem altas
Jared Isaacman - administrador da Nasa

O administrador da Nasa destacou que, apesar de já ter ido ao espaço, não encontrou indícios de vida extraterrestre até agora. Ainda assim, destacou a dimensão do universo como um fator relevante para essa possibilidade.

Ele indicou, ao mencionar a existência de trilhões de galáxias, que o cenário amplia significativamente as chances de descoberta no futuro.

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Artemis II

Jared Isaacman também abordou aspectos operacionais da Artemis II, como o período de perda de comunicação durante o sobrevoo do lado oculto da Lua.

Segundo ele, esse tipo de situação é considerado rotineiro em missões espaciais e não representa uma preocupação central para as equipes.

Além disso, outro ponto citado foi o funcionamento do banheiro na cápsula Orion. Isaacman afirmou que, historicamente, esse é um dos desafios mais persistentes em voos espaciais.

“O banheiro funcionando é quase uma capacidade de recompensa”, disse. O administrador destacou que, mesmo com avanços tecnológicos, o sistema ainda exige soluções de contingência.

A missão Artemis II

A missão Artemis II entrou no oitavo dia de viagem na quarta-feira, 8, após o histórico sobrevoo lunar e o início da trajetória de retorno ao planeta Terra.

Parte do dia ficou reservada para o preparo do corpo humano e da nave para o reencontro com a gravidade terrestre.

Um dos principais objetivos da data é garantir a saúde dos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen para a transição de ambientes.

A tripulação realizou sessões de exercícios no flywheel, um sistema baseado em cabos que permite tanto treinos aeróbicos quanto movimentos de resistência, como agachamentos e levantamentos de peso, essenciais para evitar a perda de massa muscular e óssea.

A equipe também iniciou os testes com os trajes de intolerância ortostática. O traje de compressão é utilizado por baixo das roupas de sobrevivência principal e serve para aplicar pressão na parte inferior do corpo.

A chegada está prevista para a noite de sexta-feira, 10, quando a cápsula Orion realizará a reentrada na atmosfera — considerada uma das etapas mais críticas da missão.

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