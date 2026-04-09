Nasa afirma que chance de vida alienígena é “bastante alta”

Siga o A TARDE no Google

Administrador da Nasa falou sobre os objetivos da exploração espacial - Foto: Divulgação | Nasa

As chances de existência de vida fora da Terra são “bastante altas”, afirmou o administrador da Nasa, Jared Isaacman, ao comentar os objetivos da exploração espacial.

Ele disse que responder à pergunta sobre se a humanidade está sozinha no Universo é parte central do trabalho da agência. Jared pontuou, em entrevista à CNN sobre a missão Artemis II, que “isso é inerente em cada um dos nossos esforços científicos".

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estamos sozinhos? Eu diria que as chances de encontrarmos algo, em algum momento, são bem altas Jared Isaacman - administrador da Nasa

O administrador da Nasa destacou que, apesar de já ter ido ao espaço, não encontrou indícios de vida extraterrestre até agora. Ainda assim, destacou a dimensão do universo como um fator relevante para essa possibilidade.

Ele indicou, ao mencionar a existência de trilhões de galáxias, que o cenário amplia significativamente as chances de descoberta no futuro.

Artemis II

Jared Isaacman também abordou aspectos operacionais da Artemis II, como o período de perda de comunicação durante o sobrevoo do lado oculto da Lua.

Segundo ele, esse tipo de situação é considerado rotineiro em missões espaciais e não representa uma preocupação central para as equipes.

Além disso, outro ponto citado foi o funcionamento do banheiro na cápsula Orion. Isaacman afirmou que, historicamente, esse é um dos desafios mais persistentes em voos espaciais.

“O banheiro funcionando é quase uma capacidade de recompensa”, disse. O administrador destacou que, mesmo com avanços tecnológicos, o sistema ainda exige soluções de contingência.

A missão Artemis II

A missão Artemis II entrou no oitavo dia de viagem na quarta-feira, 8, após o histórico sobrevoo lunar e o início da trajetória de retorno ao planeta Terra.

Parte do dia ficou reservada para o preparo do corpo humano e da nave para o reencontro com a gravidade terrestre.

Um dos principais objetivos da data é garantir a saúde dos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen para a transição de ambientes.

A tripulação realizou sessões de exercícios no flywheel, um sistema baseado em cabos que permite tanto treinos aeróbicos quanto movimentos de resistência, como agachamentos e levantamentos de peso, essenciais para evitar a perda de massa muscular e óssea.

A equipe também iniciou os testes com os trajes de intolerância ortostática. O traje de compressão é utilizado por baixo das roupas de sobrevivência principal e serve para aplicar pressão na parte inferior do corpo.

A chegada está prevista para a noite de sexta-feira, 10, quando a cápsula Orion realizará a reentrada na atmosfera — considerada uma das etapas mais críticas da missão.