MUNDO

Nova guerra? Trump ameaça Venezuela com consequências 'incalculáveis'

Venezuela acusou na sexta-feira os Estados Unidos de travar uma "guerra não declarada"

AFP

Por AFP

20/09/2025 - 17:58 h
Donald Trump
Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (20) a Venezuela com consequências "incalculáveis" se o país não aceitar de volta os imigrantes deportados, em um momento de grande tensão entre os dois países.

"Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os prisioneiros e pessoas de instituições mentais... forçados a entrar nos Estados Unidos da América", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, antes de acrescentar que, em caso contrário, "o preço que pagarão será incalculável".

A Venezuela acusou na sexta-feira os Estados Unidos de travar uma "guerra não declarada" no Caribe e pediu uma investigação da ONU sobre os ataques contra embarcações supostamente carregadas com drogas que deixaram pelo menos 14 mortos nas últimas semanas.

Leia Também:

Flávio Bolsonaro chama Caetano e Chico de 'mamadores da Rouanet'
Senadores pedem domiciliar a Zambelli após visitá-la em presídio
Trump demite procurador que se recusou a indiciar adversários

Washington realiza o que chama de uma operação antidrogas no Caribe com o envio de navios de guerra para a costa da Venezuela, apoiados por caças F-35 enviados a Porto Rico.

O maior dispositivo militar dos Estados Unidos no Caribe em décadas aumentou os temores de um ataque americano em território venezuelano.

Washington não deu detalhes que comprovem suas acusações de que as embarcações destruídas transportavam drogas.

