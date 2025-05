Novo papa se reúne pela 1ª vez com jornalistas no Vaticano

Papa Leão XIV gesticula na sua chegada na coletiva de imprensa - Foto: Alberto Pizzoli / AFP

O papa Leão XIV dará sua primeira entrevista coletiva após o resultado do conclave. O encontro com jornalistas do mundo inteiro acontecerá na manhã desta segunda-feira, 12, no Vaticano.

A tradição de se apresentar para a imprensa se iniciou com seu antecessor Francisco, que manteve uma relação de proximidade com os profissionais ao longo de seu papado.

O cardeal Robert Prevoust foi eleito na última quinta-feira, 8, após dois dias de conclave, sendo apresentado ao mundo na sacada da Basílica de São Pedro com o nome de Leão XIV.

Apelo por paz

O papa Leão XIV fez um apelo por paz na Ucrânia e Gaza, na manhã deste domingo, 11, durante a condução da oração “Regina Caeli”, para mais de 150 mil fiéis, que acompanhavam a celebração no Vaticano.

“No cenário dramático de hoje, de uma terceira guerra mundial travada aos poucos, como disse o papa Francisco, eu também me dirijo aos líderes do mundo com um apelo sempre oportuno: nunca mais a guerra!”, disse Leão XIV.

Ao citar diretamente o conflito no Leste Europeu, o papa afirmou carregar em seu coração “sofrimentos do amado povo ucraniano” e pediu que seja feito “o possível para alcançar uma paz autêntica, justa e duradoura”. “Sejam libertados os prisioneiros e que as crianças possam retornar às próprias famílias”, pediu.

Ele também lembrou do conflito entre Israel e Hamas e disse sentir “muita dor” ao ver o que ocorre na Faixa de Gaza. O papa Leão XIV pediu um “cessar-fogo imediato”, além de ajuda humanitário à população civil e a libertação de todos os reféns.

“Acolhi com satisfação o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão. Espero que nas próximas negociações seja alcançado um acordo duradouro”, disse.