Ao se despedir do Vaticano Bonner pede desculpas a repórter da CNN

Bonner apresentou o JN direto do Vaticano com Ilze Scamparini - Foto: Reprodução Redes Sociais Willian Bonner

Após cobrir a escolha a posse do novo Papa Leão XVI, o jornalista William Bonner, 61, se despediu do Vaticano. Mas, antes disso, em uma publicação em sua rede social, ele pediu desculpas à jornalista da CNN Erin Burnett, que era sua “vizinha” na área reservada para as gravações da imprensa.

“Fomos os últimos a deixar a estrutura metálica que nos serviu de estúdio nesses dias de Vaticano”, escreveu o jornalista da TV Globo na legenda da publicação em seu Instagram. “Bom momento para pedir desculpas à equipe da nossa vizinha, Erin Burnett, pelo barulho involuntário que produzimos nos momentos mais agitados do nosso trabalho.”

“Mas a missão está cumprida. Pra eles e pra nós. Como dissemos, ao nos despedirmos: ‘Vida longa ao Papa Leão XIV'”, acrescentou Bonner.



Durante uma semana, o âncora do Jornal Nacional entrou direto do Vaticano, onde acompanhou o processo de escolha do novo papa. Ele esteve ao lado Ilze Scamparini, especialista em papa, conclave e assuntos do Vaticano na TV Globo.