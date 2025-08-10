Novo terremoto na Turquia: edifícios caem e moradores são resgatados

Apesar dos danos, não foram registrados feridos até agora - Foto: Reprodução/Türkiye Gazetesi

Na noite deste domingo, 10, um forte terremoto abalou o oeste da Turquia, atingindo principalmente a província de Balikesir, situada a aproximadamente 200 km de Istambul, maior metrópole do país. O evento sísmico, com magnitude estimada entre 6,1 e 6,19, foi registrado por autoridades turcas e institutos internacionais por volta das 19h53 no horário local (13h53 em Brasília).

O tremor principal teve seu epicentro a cerca de 10 a 11 km de profundidade, causando abalos sentidos em diversas regiões próximas. Após o impacto inicial, foram detectados vários tremores secundários, incluindo um de magnitude 4,6, o que agravou a situação nas áreas afetadas.

Relatos da imprensa local indicam que a estrutura de edifícios na província de Balikesir sofreu danos significativos, com pelo menos um prédio desabando na cidade de Sindirgi. Equipes de resgate trabalharam intensamente para salvar moradores, conseguindo retirar quatro pessoas dos escombros, enquanto buscavam outras duas. No vilarejo vizinho de Golcuk, várias residências desabaram e a torre de uma mesquita caiu, evidenciando a força do abalo.

Embora o impacto tenha sido considerável, até o momento não há confirmação oficial de vítimas fatais. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, informou que equipes de emergência estão avaliando a situação em Istambul e nas províncias próximas, sem registros de ocorrências graves até agora.

Este episódio remete a uma tragédia maior ocorrida em 2023, quando um terremoto de magnitude 7,8 devastou a região sul e sudeste da Turquia, provocando a morte de mais de 53 mil pessoas e deixando centenas de milhares de desabrigados. Na Síria, país vizinho, outras milhares de vidas foram perdidas em consequência do mesmo desastre. A população turca segue em alerta, monitorando os desdobramentos deste novo abalo sísmico.