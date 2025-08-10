Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Novo terremoto na Turquia: edifícios caem e moradores são resgatados

Resgate trabalha em prédios desabados enquanto autoridades monitoram situação

Por Redação

10/08/2025 - 15:56 h
Apesar dos danos, não foram registrados feridos até agora
Apesar dos danos, não foram registrados feridos até agora -

Na noite deste domingo, 10, um forte terremoto abalou o oeste da Turquia, atingindo principalmente a província de Balikesir, situada a aproximadamente 200 km de Istambul, maior metrópole do país. O evento sísmico, com magnitude estimada entre 6,1 e 6,19, foi registrado por autoridades turcas e institutos internacionais por volta das 19h53 no horário local (13h53 em Brasília).

O tremor principal teve seu epicentro a cerca de 10 a 11 km de profundidade, causando abalos sentidos em diversas regiões próximas. Após o impacto inicial, foram detectados vários tremores secundários, incluindo um de magnitude 4,6, o que agravou a situação nas áreas afetadas.

Relatos da imprensa local indicam que a estrutura de edifícios na província de Balikesir sofreu danos significativos, com pelo menos um prédio desabando na cidade de Sindirgi. Equipes de resgate trabalharam intensamente para salvar moradores, conseguindo retirar quatro pessoas dos escombros, enquanto buscavam outras duas. No vilarejo vizinho de Golcuk, várias residências desabaram e a torre de uma mesquita caiu, evidenciando a força do abalo.

Leia Também:

Descubra as rotas aéreas mais turbulentas da América do Sul
Adolescente provoca tiroteio na Times Square e deixa três feridos
Traficante que levava brasileiros a Mianmar é condenado; saiba a pena

Embora o impacto tenha sido considerável, até o momento não há confirmação oficial de vítimas fatais. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, informou que equipes de emergência estão avaliando a situação em Istambul e nas províncias próximas, sem registros de ocorrências graves até agora.

Este episódio remete a uma tragédia maior ocorrida em 2023, quando um terremoto de magnitude 7,8 devastou a região sul e sudeste da Turquia, provocando a morte de mais de 53 mil pessoas e deixando centenas de milhares de desabrigados. Na Síria, país vizinho, outras milhares de vidas foram perdidas em consequência do mesmo desastre. A população turca segue em alerta, monitorando os desdobramentos deste novo abalo sísmico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mundo natureza Terremoto turquia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apesar dos danos, não foram registrados feridos até agora
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

Apesar dos danos, não foram registrados feridos até agora
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

Apesar dos danos, não foram registrados feridos até agora
Play

VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

Apesar dos danos, não foram registrados feridos até agora
Play

VÍDEO: TV estatal do Irã é atingida por ataque israelense durante programa ao vivo

x