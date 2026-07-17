MUNDO
Número de mortos por conta de terremotos na Venezuela ultrapassa 5 mil
Tremores no norte do país também deixaram 16 mil feridos e quase 18 mil desabrigados
Os dois terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho já deixaram 5.069 mortos, como mostra um balanço apresentado nesta sexta-feira, 17, pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. O novo relatório registrou um aumento de 139 vítimas fatais em relação à atualização anterior.
Além disso, o governo informou que 16.740 pessoas ficaram feridas, enquanto quase 18 mil seguem desabrigadas em consequência dos tremores. Médicos mobilizados em hospitais de campanha na região tentam impedir a propagação de doenças respiratórias e intestinais nos acampamentos que abrigam as vítimas da tragédia.
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Apesar dos novos números, o governo venezuelano ainda não divulgou um balanço oficial sobre a quantidade de desaparecidos. No entanto, organizações da sociedade civil estimam que mais de 29 mil pessoas continuam com paradeiro desconhecido desde os terremotos registrados em junho. Segundo a ONU, este número pode chegar a 50 mil
No estado de La Guaira, o mais atingido pelos tremores de magnitude 7,2 e 7,5, socorristas e famílias seguem cavando para tentar encontrar corpos de pessoas falecidas que estão sob os escombros dos edifícios que colapsaram.
A tragédia afetou mais de 800 prédios, dos quais 190 colapsaram.