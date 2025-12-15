MUNDO
Onde fica a ponte brasileira eleita uma das mais bonitas do mundo
A ponte foi inaugurada em 15 de dezembro de 2002
Por Victoria Isabel
A Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte JK, em Brasília, foi eleita uma das pontes mais bonitas do mundo pela revista Condé Nast. A estrutura brasileira integra a lista das “27 pontes mais bonitas do mundo”, ao lado de ícones como a Golden Gate, nos Estados Unidos, e a Tower Bridge, no Reino Unido.
Projetada pelo arquiteto Alexandre Chan e pelo engenheiro Mário Vila Verde, a ponte foi inaugurada em 15 de dezembro de 2002 e rapidamente se tornou um dos principais cartões-postais da capital federal.
Com cerca de 1,2 mil metros de extensão, a obra cruza o Lago Paranoá e conecta regiões como Lago Sul, Paranoá e São Sebastião ao centro de Brasília.
O destaque da Ponte JK está no desenho com três arcos assimétricos, criados para transmitir a sensação de movimento, aliando estética e funcionalidade. A harmonia do projeto rendeu prêmios internacionais de engenharia e reconhecimento pela criatividade estrutural.
