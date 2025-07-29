Pai é preso após deixar filhos presos em carro para ir à sex shop

Ao ser abordado, homem tentou fingir que carro não era dele - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso por abuso infantil e por colocar menores em situação de risco após deixar os filhos trancados em um carro sob calor extremo, com temperatura superior a 50°C, enquanto ele passava cerca de uma hora dentro de um sex shop. O caso ocorreu na última semana em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

A polícia chegou até o local depois de receber ligações alertando sobre um carro parado com crianças desacompanhadas, motor desligado e vidros fechados. Segundo informações do portal Extra, na rua, o termômetro marcava 40 °C, mas dentro do carro, a temperatura chegou a 51 °C.

De acordo com informações iniciais, durante o período, o homem estava curtindo a loja de conteúdo adulto, com direito a fliperama erótico e salas privativas. As crianças têm entre 2 e 7 anos. Todas apresentavam sinais de estresse térmico, com pele pálida, excesso de suor e temperatura corporal elevada.

Os policiais chamaram o homem várias vezes dentro da loja, mas ele só apareceu depois. Ao sair, tentou fingir que o carro não era dele, mas acabou desmascarado e detido. Já as crianças foram socorridas e levadas a um hospital da região.