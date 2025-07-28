MUNDO
Tiroteio deixa 5 mortos nos EUA; policial é uma das vítimas
Homem armado também morreu devido a uma "lesão autoinfligida"
Por AFP
Pelo menos cinco pessoas, entre elas um policial e o suspeito, morreram nesta segunda-feira, 28, em uma troca de tiros no centro de Manhattan, em Nova York, informaram meios de comunicação dos Estados Unidos.
"Quatro pessoas, entre eles um policial, perderam hoje suas vidas em um tiroteio no centro de Manhattan", disse uma fonte policial à emissora CNN, que acrescentou que o homem armado também morreu devido a uma "lesão autoinfligida".
A comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, disse nesta segunda-feira (28) que um atirador que estava à solta no movimentado distrito de Midtown, em Manhattan, foi "neutralizado".
Leia Também:
"Neste momento, a situação está controlada e o atirador solitário foi neutralizado", escreveu Tisch na rede social X, depois que uma grande área perto da Park Avenue foi isolada em meio a relatos de várias pessoas baleadas, incluindo um policial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes