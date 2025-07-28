Tiroteio deixa 5 mortos nos EUA; policial é uma das vítimas

Police officers and emergency vehicles are seen in a street as police respond to a shooting incident in the Midtown Manhattan neighborhood of New York on July 28, 2025. Police swarmed Midtown Manhattan on Monday as the mayor of New York City said there was "an active shooter investigation" amid reports a police officer had been struck. New York City police commissioner Jessica Tisch said that the gunman, who had been on the loose in the busy Midtown district of Manhattan, had been "neutralized." (Photo by John Lamparski / AFP) - Foto: JOHN LAMPARSKI / AFP

Pelo menos cinco pessoas, entre elas um policial e o suspeito, morreram nesta segunda-feira, 28, em uma troca de tiros no centro de Manhattan, em Nova York, informaram meios de comunicação dos Estados Unidos.

"Quatro pessoas, entre eles um policial, perderam hoje suas vidas em um tiroteio no centro de Manhattan", disse uma fonte policial à emissora CNN, que acrescentou que o homem armado também morreu devido a uma "lesão autoinfligida".

A comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, disse nesta segunda-feira (28) que um atirador que estava à solta no movimentado distrito de Midtown, em Manhattan, foi "neutralizado".

"Neste momento, a situação está controlada e o atirador solitário foi neutralizado", escreveu Tisch na rede social X, depois que uma grande área perto da Park Avenue foi isolada em meio a relatos de várias pessoas baleadas, incluindo um policial.