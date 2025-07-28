A ilha submersa repleta de riquezas que é disputada por Brasil e EUA

Localização da Elevação do Rio Grande - Foto: Reprodução/GoogleEarth

No fundo do Atlântico Sul, a cerca de 1.200 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul, repousa uma das estruturas mais enigmáticas do oceano. Conhecida como Elevação do Rio Grande, essa gigantesca formação geológica é frequentemente descrita por pesquisadores como uma “ilha submersa”.

Evidências científicas indicam que, no passado remoto, ela esteve acima do nível do mar. Hoje, essa “ilha” encoberta por quilômetros de água do oceano é alvo de uma disputa silenciosa, mas estratégica, entre Brasil e Estados Unidos.

Com dimensões maiores que a Islândia, a Elevação do Rio Grande impressiona. Sua base está a cerca de 5 mil metros de profundidade, com o topo situado entre 700 e 2 mil metros abaixo da superfície. No relevo submarino, acumulam-se montes, platôs, cânions e até uma fenda tectônica. É um mundo submerso, pouco conhecido, mas com alto potencial científico e econômico.

Desde 2015, pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), liderados pelo geofísico Luigi Jovane, realizam expedições à região com apoio de universidades do Japão, Alemanha e Reino Unido. As amostras recolhidas revelam rochas vulcânicas com 45 a 47 milhões de anos e sedimentos alterados pela exposição ao ar.

“Há evidências de que essa estrutura já esteve emersa, com características de uma ilha tropical no meio do oceano”, explica Jovane.

Segundo o pesquisador, as rochas têm composição semelhante à da crosta continental sul-americana, o que fortalece a tese de que a Elevação é um fragmento da antiga massa continental que se separou com o rompimento entre América do Sul e África, há mais de 100 milhões de anos.

Localização da Elevação do Rio Grande | Foto: Ilustração | Fapesp

Um baú de riquezas minerais

Mais do que uma curiosidade geológica, a Elevação do Rio Grande guarda em suas profundezas um dos mais promissores depósitos de minerais estratégicos do planeta. Ali estão concentrados cobalto, manganês, níquel, telúrio e, sobretudo, terras raras. Eles foram um grupo de 17 elementos essenciais para a fabricação de turbinas eólicas, painéis solares, baterias de carros elétricos, celulares e outros equipamentos de alta tecnologia.

Esses recursos naturais são considerados fundamentais para a transição energética e para a segurança industrial dos países que buscam reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Justamente por isso, a Elevação tem chamado atenção não só de cientistas, mas também de governos e grandes corporações.

A tensão entre Brasil e Estados Unidos

A relevância estratégica da Elevação do Rio Grande transformou a formação submersa em alvo de interesse geopolítico. Em encontro com empresários brasileiros, o encarregado de negócios da embaixada americana em Brasília, Gabriel Escobar, revelou que o governo dos Estados Unidos, durante a gestão de Donald Trump, tinha intenção de firmar acordos com o Brasil para garantir o acesso às terras raras da região.

A resposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi enfática: “Ninguém põe a mão em reservas de recursos brasileiros.” A declaração marcou uma reação direta à possibilidade de influência externa sobre os ativos naturais do país.

O governo brasileiro atualizou, em 2024, sua solicitação à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU (CLPC) para que a Elevação seja oficialmente reconhecida como parte do território submerso nacional. Se o pedido for aceito, o Brasil ampliará sua zona econômica exclusiva no Atlântico Sul, garantindo direitos exclusivos de exploração mineral e reforçando sua soberania sobre a área.

'Ilha' submersa no Atlântico Sul pode ter sido gerada e afundada por erupções de lava vulcânica | Foto: Divulgação | Fapesp

Ambiente frágil, exploração incerta

No entanto, toda essa riqueza mineral vem acompanhada de desafios científicos e ambientais. “Ainda sabemos pouco sobre os efeitos da mineração em mar profundo”, alerta o professor Jovane.

Os riscos vão desde a contaminação por partículas poluentes até alterações químicas na água do mar, como mudanças no pH e nos níveis de oxigênio. A fauna local, composta por organismos que vivem fixos às crostas minerais, também pode ser gravemente impactada.

Para lidar com esse cenário, a USP tem desenvolvido sensores e robôs submarinos que conseguem operar em profundidades extremas. Um novo cruzeiro científico à Elevação está previsto para o final de 2025 ou início de 2026, em parceria com a Marinha e outros órgãos federais, com o objetivo de aprofundar o mapeamento geológico e a análise ambiental da área.

Um pedaço do Brasil escondido sob o oceano

Segundo as regras da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, países podem reivindicar a ampliação de suas plataformas continentais além das 200 milhas náuticas se provarem que há uma continuidade geológica com o continente. A Elevação do Rio Grande se encaixa nesse critério, reforçando os argumentos do Brasil na disputa.

“Trata-se de uma área estratégica, com grande potencial econômico, mas que também exige um compromisso firme com a preservação ambiental”, conclui Jovane.

No fundo do Atlântico, uma ilha adormecida reúne passado geológico, biodiversidade marinha e o futuro energético do mundo. Entre ciência, soberania e ambição, a Elevação do Rio Grande é hoje um território simbólico da disputa por um novo tipo de poder: o que emerge do abismo oceânico.