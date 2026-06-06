Papa Leão XIV se compara a ídolo pop e dispara: "Isso diz alguma coisa"

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O Papa Leão XIV, que cumpre agenda na Espanha neste sábado, 5, afirmou entender que os jovens ainda preferem artistas internacionais, como Bad Bunny, quando questionado sobre o aumento do interesse do público com o catolicismo.

Segundo o líder católico, os jovens falarão, em maioria, que preferem uma visita de Bad Bunny, mas ele pontuou acreditar que uma parcela poderá ter o interesse de lhe conhecer encontrar durante a agenda.

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"Se confrontados com a pergunta de se querem ver Bad Bunny ou se querem ver o papa, acho que muitos vão ver Bad Bunny, mas também acho que haverá alguns que virão ver o papa. E isso diz alguma coisa", afirmou.

Torcedor do Real Madrid

O pontífice ainda revelou sua preferência pelo Real Madrid entre os times do país. O pontífice também se comparou ao cantor porto-riquenho Bad Bunny.

As declarações foram feitas ainda no avião, antes de chegar ao país. Em tom de brincadeira, o papa afirmou que, enquanto líder religioso, ele precisa ser de todos os times, mas 'Prevost', seu nome de batismo, é torcedor do Real.