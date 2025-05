Papa viria ao Brasil em julho para preparação da COP30

Pontífice expressou recentemente vontade de vir ao Brasil, mas condições de saúde dificultaram visita - Foto: Divulgação | CNBB

O cardeal Paulo Cezar Costa, da Arquidiocese de Brasília, disse que o papa Francisco planejava vir ao Brasil em julho para auxiliar nos preparativos da COP30.

A Conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre Mudança do Clima vai ser realizada em Belém em novembro.

Em entrevista à imprensa, o cardeal disse que o pontífice expressou vontade de vir ao Brasil, porém as condições de saúde dificultaram a visita.

“Se ele pudesse e tivesse condições, a proposta era que viesse para ajudar a preparar a COP, inclusive para levar adiante a discussão […] sobre a seriedade da questão ecológica, de que não podemos ficar de braços cruzados”, afirmou Paulo Cezar.

O cardeal disse ainda, que o papa Francisco, teve entre as prioridades do papado, a questão ambiental. Em 2015, dois anos após a nomeação, o pontífice escreveu uma carta encíclica, “Laudato Si”, em que destacou a deterioração globalizada do meio ambiente e a necessidade de preservá-lo.

Paulo Cezar declarou, também, que o papa pretendia aproveitar a visita ao Brasil para se reunir com outros presidentes da América Latina, para “mostrar que seria preciso uma unidade maior na América Latina, que haja mais unidade, que é normal as diferenças políticas, mas o mundo precisa também perceber que é preciso encontrar caminhos comuns”.