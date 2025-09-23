Menu
HOME > MUNDO
DESESPERO

Passageira fica presa em toboágua de cruzeiro em alto mar; veja vídeo

Equipamento estava a 48 metros de altura do oceano

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/09/2025 - 18:24 h
As imagens mostram uma mulher deitada de costas
As imagens mostram uma mulher deitada de costas -

Uma passageira ficou presa em um toboágua instalado em um navio de cruzeiro no Alasca, a 48 metros de altura do oceano. O episódio foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais na última sexta-feira, 19.

As imagens mostram uma mulher deitada de costas, imóvel, dentro da atração. No vídeo, ela tenta se apoiar com os braços nas laterais do tubo, sem conseguir prosseguir

Segundo a revista People, o toboágua em questão seria o Ocean Loops, atração presente em navios da companhia norte-americana Norwegian Cruise Line (NCL). O escorregador, que tem dois loops, estende-se três metros além da lateral do navio, a 48 metros acima do mar.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Episódios semelhantes

Não é a primeira vez que o Ocean Loops se envolve em episódios do tipo. Em 2023, outro passageiro ficou preso na primeira volta do escorregador e retornou de forma brusca, conforme noticiou o Daily Mail.

Outros incidentes também foram relatados em cruzeiros. Em uma embarcação da Royal Caribbean, um turista ficou ferido após o rompimento de um painel de vidro em um escorregador, que chegou a jorrar água pelos corredores. Testemunhas descreveram momentos de pânico até a interrupção da atração.

Alasca Cruzeiro incidente Navio Norwegian Cruise Line Ocean Loops passageira presa toboágua

