DESESPERO
Passageira fica presa em toboágua de cruzeiro em alto mar; veja vídeo
Equipamento estava a 48 metros de altura do oceano
Por Leilane Teixeira
Uma passageira ficou presa em um toboágua instalado em um navio de cruzeiro no Alasca, a 48 metros de altura do oceano. O episódio foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais na última sexta-feira, 19.
As imagens mostram uma mulher deitada de costas, imóvel, dentro da atração. No vídeo, ela tenta se apoiar com os braços nas laterais do tubo, sem conseguir prosseguir
Segundo a revista People, o toboágua em questão seria o Ocean Loops, atração presente em navios da companhia norte-americana Norwegian Cruise Line (NCL). O escorregador, que tem dois loops, estende-se três metros além da lateral do navio, a 48 metros acima do mar.
Episódios semelhantes
Não é a primeira vez que o Ocean Loops se envolve em episódios do tipo. Em 2023, outro passageiro ficou preso na primeira volta do escorregador e retornou de forma brusca, conforme noticiou o Daily Mail.
Outros incidentes também foram relatados em cruzeiros. Em uma embarcação da Royal Caribbean, um turista ficou ferido após o rompimento de um painel de vidro em um escorregador, que chegou a jorrar água pelos corredores. Testemunhas descreveram momentos de pânico até a interrupção da atração.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes