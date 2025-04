Passageiro é "amarrado" após atrapalhar pouso de avião

O pouso precisou ser adiado após o passageiro causar tumulto - Foto: Reprodução

Um passageiro foi "amarrado" em seu assento após ele se recusar a sentar durante o pouso, que estava saindo da Inglaterra. A suspeita é de que o homem estava bêbado e teria causado tumulto durante o voo após duas garrafas de álcool serem confiscadas.

O passageiro a bordo do avião que saiu da cidade de Manchester para Rodes, na Grécia, em 3 de abril, estava gritando com a tripulação, segundo testemunhas obtidas pelo jornal inglês Daily Mail. De acordo com a companhia aérea Ryanair, a tripulação havia pedido assistência policial “após um passageiro ter se mostrado perturbador a bordo”. A atitude do homem forçou o piloto a abortar a descida

“A Ryanair tem uma política rigorosa de tolerância zero em relação à má conduta dos passageiros e continuará a tomar medidas decisivas para combater comportamentos indisciplinados, garantindo que todos os passageiros e a tripulação viajem em um ambiente seguro e respeitoso, sem interrupções desnecessárias”, pontuou a empresa.

Registros de passageiros mostram o homem cercado por funcionários da companhia aérea Ryanair, que o prendem com o cinto de segurança em meio a discussões. De acordo com passageiros, a tripulação precisou de dois cintos de segurança extras para tentar prender o homem no assento.

"Ele se levantou do assento novamente. Os funcionários gritavam com ele, mandando-o sentar, e ele não obedecia. Ele teve duas garrafas de álcool confiscadas”, contou a mulher, identificada como Emily. "Tivemos que voltar para dar uma volta no ar até que ele se sentasse novamente, o que foi bem assustador”, complementou.

A companhia tem sido rigorosa na política contra bebidas alcoólicas em voos após problemas recentes com passageiros bêbados, que causam tumultos. Os comentários recentes da Ryanair sobre os limites de bebidas alcoólicas surgiram depois que a transportadora anunciou que estava começando a tomar medidas legais para recuperar perdas contra passageiros perturbadores, como parte de uma "grande repressão à má conduta".