Passageiro em surto tenta invadir cabine e avião da EasyJet retorna a Lyon
Voo para o Porto voltou após homem de 26 anos ser contido por passageiros e polícia
Por AFP
Um avião da Easyjet que viajava da França para Portugal teve que pousar pouco depois de decolar na sexta-feira, 22, porque um passageiro em delírio tentou forçar sua entrada na cabine do piloto, reportaram a polícia francesa e a companhia aérea neste sábado, 23.
O incidente ocorreu pouco depois da aeronave decolar da cidade francesa de Lyon com destino ao Porto.
O homem foi dominado por outros passageiros e detido até que o avião pousasse novamente em Lyon, segundo a polícia francesa.
“O voo EJU4429 de Lyon para Porto regressou a Lyon pouco depois da descolagem devido ao comportamento de um passageiro a bordo”, confirmou a Easyjet num comunicado.
“O voo foi recebido pela polícia na chegada e, uma vez que o passageiro foi retirado, contínuo para o Porto”, acrescentou a companhia aérea.
A polícia disse que o homem, um cidadão português de 26 anos, foi submetido a exames médicos e sofria de tonturas e delírios. Em seguida, foi internado em um hospital local.
