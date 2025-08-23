Menu
MUNDO
SUSTO!

Passageiro em surto tenta invadir cabine e avião da EasyJet retorna a Lyon

Voo para o Porto voltou após homem de 26 anos ser contido por passageiros e polícia

AFP

Por AFP

23/08/2025 - 16:37 h
Avião da EasyJet que pousar em Lyon
Avião da EasyJet que pousar em Lyon

Um avião da Easyjet que viajava da França para Portugal teve que pousar pouco depois de decolar na sexta-feira, 22, porque um passageiro em delírio tentou forçar sua entrada na cabine do piloto, reportaram a polícia francesa e a companhia aérea neste sábado, 23.

O incidente ocorreu pouco depois da aeronave decolar da cidade francesa de Lyon com destino ao Porto.

O homem foi dominado por outros passageiros e detido até que o avião pousasse novamente em Lyon, segundo a polícia francesa.

“O voo EJU4429 de Lyon para Porto regressou a Lyon pouco depois da descolagem devido ao comportamento de um passageiro a bordo”, confirmou a Easyjet num comunicado.

“O voo foi recebido pela polícia na chegada e, uma vez que o passageiro foi retirado, contínuo para o Porto”, acrescentou a companhia aérea.

A polícia disse que o homem, um cidadão português de 26 anos, foi submetido a exames médicos e sofria de tonturas e delírios. Em seguida, foi internado em um hospital local.

x