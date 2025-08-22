Homem contrai peste negra após picada de pulga infectada

Peste é uma doença infeciosa causada pela bactéria Yersinia pestis - Foto: Divulgação | NIH

Um homem residente em South Lake Tahoe, na Califórnia, Estados Unidos, foi diagnosticado com peste negra, segundo confirmou o Departamento de Saúde Pública do estado nesta quinta-feira, 21. O paciente está em casa, sob cuidados médicos, e se recupera bem.

De acordo com as autoridades, a infecção provavelmente ocorreu durante um acampamento, após a picada de uma pulga contaminada. O caso reacende o alerta sobre a circulação da bactéria Yersinia pestis em regiões de maior altitude no condado de El Dorado.

Autoridades em alerta na Califórnia

Kyle Fliflet, diretor interino de Saúde Pública do condado de El Dorado, reforçou a necessidade de cuidados em áreas de risco.

“A peste está naturalmente presente em muitas partes da Califórnia, incluindo áreas de maior altitude no Condado de El Dorado. É importante que as pessoas tomem precauções para si mesmas e para seus animais de estimação quando estiverem ao ar livre, especialmente ao caminhar, fazer trilhas ou acampar em áreas onde há roedores silvestres”, destacou.

Segundo o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), a peste negra ainda pode circular em animais silvestres e é transmitida principalmente por picadas de pulgas que se alimentaram de esquilos e outros roedores.

O que é a peste negra?

A peste bubônica, conhecida como peste negra, ficou marcada pela devastação no século XIV, quando matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa, Ásia e África, o equivalente a até metade da população.

A doença causa febre, fraqueza, náuseas e inchaço dos linfonodos (ínguas). Também pode provocar gangrena em extremidades, o que deu origem ao nome histórico. Atualmente, é rara, menos contagiosa e pode ser tratada de forma eficaz com antibióticos, desde que diagnosticada rapidamente.

Histórico nos Estados Unidos

A bactéria chegou aos EUA em 1900, por meio de navios infestados de ratos. Desde então, se estabeleceu em populações de roedores no Oeste do país. Epidemias atingiram cidades portuárias no início do século XX, sendo a última em Los Angeles, entre 1924 e 1925.

Hoje, o país registra menos de 10 casos humanos por ano. Na Califórnia, os últimos foram confirmados em 2015, no Parque Nacional de Yosemite, e em 2020, também na região de South Lake Tahoe. Todos os pacientes se recuperaram após tratamento.

Entre 2021 e 2024, autoridades de saúde encontraram 41 esquilos com evidência de exposição à bactéria no estado. Em 2025, quatro animais testaram positivo.

Situação no Brasil

No Brasil, o último caso humano de peste bubônica foi registrado em 2005, em Pedra Branca, no Ceará. Desde então, não houve novos registros, mas áreas do Nordeste seguem sob vigilância ativa devido à presença da bactéria em roedores silvestres.

Como se proteger da peste negra?

As autoridades recomendam evitar contato direto com roedores, impedir que cães e gatos circulem em áreas de tocas e usar repelentes em locais de acampamento ou trilhas. Animais de estimação podem carregar pulgas infectadas para dentro de casa, aumentando o risco de transmissão.