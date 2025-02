Pessoas com tatuagem e roupas decotadas podem ser proibidas em avião; entenda

Companhia pretende barrar tatuados e passageiros com roupas decotadas - Foto: Alan Wilson/Flickr (Sob Licença Creative Commons)

Uma companhia aérea dos Estados Unidos, a Spirit Airlines, estreitou as regras de vestimentas para passageiros e atualizou exigências relacionadas às roupas e tatuagens dos clientes.

Desde 22 de janeiro, quem estiver descalço, inadequadamente vestido ou com tatuagens consideradas ofensivas, pode ser impedido de embarcar ou solicitado a deixar a aeronave. As informações foram reveladas em reportagem da CNN, que destaca detalhes do contrato atualizado.

Ainda segundo o contrato da companhia, são considerados trajes inadequados roupas transparentes ou que exponham partes íntimas, como seios e nádegas. Tatuagens consideradas obscenas ou ofensivas também podem justificar a proibição de voos.

A mudança amplia regras anteriores que já restringiam passageiros descalços ou com vestimentas descritas como "lascivas" ou "obscenas". A Spirit especificou, pela primeira vez, parâmetros mais claros sobre o que será aceito em seus voos.

Casos semelhantes envolvendo companhias aéreas já ocorreram. Em outubro, Tara Kehidi relatou que foi convidada a deixar um voo da Spirit por usar um top curto. Situação parecida aconteceu em 2019, quando a American Airlines pediu desculpas a uma passageira que foi informada de que precisaria cobrir o macacão tomara-que-caia para embarcar.