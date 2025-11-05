Menu
MUNDO
MUNDO

Morte surpresa! Plano de saúde envia cartas de óbito para 500 vivos

Empresa alegou que incidente foi causado por uma falha no sistema de informática

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/11/2025 - 9:18 h | Atualizada em 05/11/2025 - 9:47
Empresa garantiu que registros médicos não foram afetados
A MaineHealth, maior plano de saúde do estado do Maine, nos Estados Unidos, cometeu um erro inusitado e constrangedor ao enviar 531 cartas a pacientes vivos informando que eles haviam falecido.

De acordo com a empresa, o incidente ocorrido no início de novembro de 2025, foi causado por uma falha no sistema de informática da empresa e provocou confusão entre os destinatários, que receberam comunicações destinadas a familiares sobre herança e dívidas.

Em nota, a MaineHealth reconheceu o erro e afirmou que nenhum dos pacientes foi registrado como morto em seus prontuários, garantindo que as informações médicas permanecem corretas. A empresa informou ainda que iniciou um processo de retratação, enviando novas correspondências e realizando ligações telefônicas para esclarecer a situação.

Uma das pessoas afetadas, moradora da cidade de Sanford, relatou à emissora CBS 13 o espanto ao abrir a carta. “Foi bem perturbador abrir aquilo. Por que eles diriam que eu estava morta?”, contou a paciente, que preferiu não se identificar. “Eu nem estive no hospital por nada sério que pudesse me fazer morrer.”

Ao ligar para o setor de Serviços Financeiros da empresa, ela foi informada de que o problema já havia sido identificado. “O homem no telefone disse que estava ciente do erro e comentou: ‘Fico feliz em saber que você ainda está viva e bem’. E eu respondi: ‘Sim, eu também’”, relatou.

Segundo a MaineHealth, as cartas foram geradas automaticamente para comunicar familiares sobre pendências financeiras de pacientes falecidos, mas o sistema acabou incluindo indevidamente pessoas vivas na lista. A empresa reforçou que está entrando em contato com todos os 531 afetados para esclarecer o equívoco e se desculpar formalmente.

x