Morte surpresa! Plano de saúde envia cartas de óbito para 500 vivos

Empresa garantiu que registros médicos não foram afetados - Foto: Reprodução/CBS 13

A MaineHealth, maior plano de saúde do estado do Maine, nos Estados Unidos, cometeu um erro inusitado e constrangedor ao enviar 531 cartas a pacientes vivos informando que eles haviam falecido.

De acordo com a empresa, o incidente ocorrido no início de novembro de 2025, foi causado por uma falha no sistema de informática da empresa e provocou confusão entre os destinatários, que receberam comunicações destinadas a familiares sobre herança e dívidas.

Em nota, a MaineHealth reconheceu o erro e afirmou que nenhum dos pacientes foi registrado como morto em seus prontuários, garantindo que as informações médicas permanecem corretas. A empresa informou ainda que iniciou um processo de retratação, enviando novas correspondências e realizando ligações telefônicas para esclarecer a situação.

Uma das pessoas afetadas, moradora da cidade de Sanford, relatou à emissora CBS 13 o espanto ao abrir a carta. “Foi bem perturbador abrir aquilo. Por que eles diriam que eu estava morta?”, contou a paciente, que preferiu não se identificar. “Eu nem estive no hospital por nada sério que pudesse me fazer morrer.”

Ao ligar para o setor de Serviços Financeiros da empresa, ela foi informada de que o problema já havia sido identificado. “O homem no telefone disse que estava ciente do erro e comentou: ‘Fico feliz em saber que você ainda está viva e bem’. E eu respondi: ‘Sim, eu também’”, relatou.

Segundo a MaineHealth, as cartas foram geradas automaticamente para comunicar familiares sobre pendências financeiras de pacientes falecidos, mas o sistema acabou incluindo indevidamente pessoas vivas na lista. A empresa reforçou que está entrando em contato com todos os 531 afetados para esclarecer o equívoco e se desculpar formalmente.