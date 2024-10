Plateia passa mal em apresentação de ópera com sexo, sangue e piercing

- Foto: Matthias Baus/Staatsoper Stuttgart/dpa/picture alliance via DW

Diversas pessoas passaram mal durante apresentação da ópera Sancta, na cidade de Stuttgart, sudoeste da Alemanha, no último final de semana. Cerca de 18 espectadores precisaram de atendimento de primeiros socorros após a cena.

A apresentação incluía piercing ao vivo, relações sexuais não simuladas e grandes quantidades de sangue falso e real. A direção de cena é da coreógrafa Florentina Holzinger.

A assessoria de imprensa da Ópera de Stuttgart não soube dizer quais atendimentos médicos foram realizados, mas chegou a emitir um aviso com relação à classificação etária. "A espiritualidade e a sexualidade estão no centro da noite – mas também a crítica à religião e um olhar crítico sobre a violência religiosa e social. Atos sexuais acontecem no palco."

Na montagem baseada numa ópera da década de 1920, além de outras fontes, há sangue real e falso, processos de piercing e um ferimento. Efeitos estroboscópicos, alto volume de som e incenso também são usados.

A Igreja já havia criticado a apresentação em Viena, que se seguiu à estreia na cidade de Schwerin. O teólogo vienense Jan-Heiner Tück criticou Sancta por reproduzir clichês conhecidos.

Freiras que rompem os muros do mosteiro para experimentar a liberação sexual é, segundo ele, "uma narrativa um tanto simplista".