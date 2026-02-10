Ponte de R$ 100 milhões é construída só para onças, veados e cobras

Siga o A TARDE no Google

A Califórnia está construindo uma ponte exclusiva para a travessia de animais silvestres sobre a rodovia US-101, uma das mais movimentadas do estado. A estrutura, chamada Wallis Annenberg Wildlife Crossing, conecta áreas naturais das Montanhas de Santa Monica à Serra Madre, entre Calabasas e Westlake Village.

Com investimento estimado em US$ 19 milhões (cerca de R$ 100 milhões), o projeto tem como objetivo reduzir atropelamentos de fauna e mitigar o isolamento de habitats provocado pela rodovia. A ponte funcionará como um corredor ecológic

Dados chamam atenção

Dados de 2024 indicam que aproximadamente 48 mil veados e 100 pumas morrem anualmente em colisões nas estradas da Califórnia. No mesmo período, o número de veados mortos por atropelamento superou, pela primeira vez, o total de animais abatidos por caçadores.

As colisões com animais geraram prejuízos superiores a R$ 1 bilhão em um único ano, considerando danos materiais e custos com emergências.

A estrutura será coberta por solo e vegetação nativa, possibilitando a travessia de pumas, coiotes, cervos, além de répteis e anfíbios. Iniciada em 2022, a obra entrou na fase final após a liberação dos últimos recursos pelo governo estadual.

Quando concluída, a ponte será a maior passagem de fauna do mundo e deverá servir como referência para projetos de infraestrutura voltados à preservação ambiental.