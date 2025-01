Presidente do México defende chamar EUA de "América Mexicana"

Presidente do México, Claudia Sheinbaum - Foto: Reprodução | YouTube

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rebateu as declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e sugeriu que o país seja rebatizado como “América Mexicana".

"Obviamente o Golfo do México é reconhecido pelas Nações Unidas. Mas por que não chamamos [os Estados Unidos] de 'América Mexicana'? Nome bonito, né? Vamos chamar assim então", afirmou Sheinbaum apontando para um mapa que mostra o México com territórios que atualmente são dos EUA, e com os EUA aparecendo em verde com nome de "América Mexicana" .

Leia também

>>Trump diz que mudanças na Meta foram motivadas por ameaça a CEO

>>Trump associa ataque em Nova Orleans à imigração irregular

>>Trump diz que Musk não poderia ser presidente dos EUA

O comentário da presidente é uma réplica a fala do republicano, que durante coletiva de imprensa, na última terça-feira, 7, sugeriu a mudança do nome Golfo do México para "Golfo da América", em referência ao país que vai comandar.

"Nós vamos mudar o nome do Golfo do México para 'Golfo da América', que nome bonito. É apropriado porque o México tem um déficit enorme com a gente, e nós fazemos todo o trabalho lá", afirmou Trump. "América" é o jeito como os norte-americanos se referem aos EUA.

Além desta fala, Trump também afirmou que não descarta o uso da força militar para tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá, assim como a intenção de anexar o Canadá pelo estrangulamento econômico.

Para justificar a sugestão, feita de forma irônica, Sheinbaum citou uma Constituição de Apatzingán, promulgada em 1814, mas que nunca foi implementada. O texto propunha a criação de um Estado em todo o território da América do Norte, que compreende México, EUA e Canadá.