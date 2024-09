Princesa Catherine anuncia que concluiu quimioterapia

Kate Middleton descobriu câncer no início deste ano - Foto: Daniel Leal/AFP

A princesa britânica Catherine anunciou, nesta segunda-feira (9), que concluiu seu tratamento de quimioterapia, após ter sido diagnosticada com câncer no início deste ano.

"Quero expressar o alívio de ter finalmente concluído a quimioterapia", disse a princesa de Gales, esposa do herdeiro do trono britânico, o príncipe William, em um comunicado nas redes sociais.

Kate Middleton relata que ela e sua família viveram nove meses "extremamente difíceis", em uma mensagem publicada no Instagram.

"Embora a quimioterapia tenha terminado, meu caminho para a cura e recuperação total é longo e continuarei enfrentando cada dia", escreveu Kate.

Apesar do longo caminho que a espera, a princesa expressa na mensagem o seu "desejo de voltar ao trabalho e assumir mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder".

"A vida como a conhecemos pode mudar em um instante e precisamos encontrar uma maneira de navegar em águas tempestuosas e caminhos desconhecidos", acrescenta a princesa em sua mensagem.

Kate também destaca que seu objetivo agora é "fazer o que puder para permanecer livre do câncer".

No dia 22 de março, Catherine anunciou que havia sido diagnosticada com câncer, sobre o qual não deu detalhes, e que realizava quimioterapia preventiva, encerrando dois meses de especulações sobre seu estado de saúde após uma cirurgia "abdominal".



Segundo da família com câncer

Foi o segundo golpe para a família real britânica, menos de dois meses após o rei Charles III, de 75 anos, ter sido diagnosticado com câncer. O rei anunciou sua doença em 5 de fevereiro.

A mensagem de Catherine chega quase três meses depois da sua primeira aparição oficial após o anúncio do seu câncer por ocasião do desfile do aniversário do rei Charles III, em meados de junho. A popular princesa de Gales anunciou sua presença no evento um dia antes.

Rei Charles III também trata um câncer | Foto: Ben Stansall / AFP

"Meu tratamento continua e vai continuar por mais alguns meses. Nos dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que deixar o corpo descansar. Mas nos bons, quando se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo e se sentir bem", escreveu ela naquela ocasião.



Um mês depois, em 14 de julho, a princesa fez sua segunda aparição pública, na final masculina do torneio de tênis de Londres em Wimbledon.