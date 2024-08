Professora de escola católica envia fotos sexuais para ex-aluna

Caso aconteceu na Escola Escola St. Mary Magdalen, em Wilmington - Foto: Reprodução | Google Maps

Uma professora da escola católica de Delaware foi acusado de enviar fotos sexualmente explícitas para uma ex-aluna de 14 anos, segundo a polícia.

Alanis Pinion, de 24 anos, lecionava na escola Escola St. Mary Magdalen, em Wilmington, cidade americana, e foi presa pela Polícia do Condado de New Castle. A informação foi divulgada pelo jornal New York Post.

Alanis Pinion responde por três crimes | Foto: Reprodução | Polícia do Condado de New Castle

Segundo o jornal americano, detetives descobriram que Pinion se comunicava com os alunos pelo Snapchat e enviava fotos para um deles. A Diocese Católica de Wilmington colaborou totalmente com as investigações.

Pinion foi acusada por solicitação sexual de uma criança menor de 18 anos, colocar em risco o bem-estar de uma criança e outra acusação de contravenção de exposição de primeiro grau.

Ela foi indiciada e alojada na Instituição Correcional Feminina de Baylor após não pagar fiança em dinheiro de US$ 46.000, equivalente a mais de R$ 267.000.

O reverendo James T. Kirk, da Paróquia de Santa Maria Madalena informou ao The Post que a professora era uma funcionária de meio período que concluiu com sucesso a verificação de antecedentes antes de ser contratada. No entanto, o contrato expirou em 30 de junho.