Professora grávida chora em tribunal após acusação de abuso a menor

Karly Rae é acusada de abusar de menor de idade - Foto: Reprodução The Sun

Uma professora grávida, acusada de fazer sexo com um aluno de 15 anos após agredi-lo, caiu em lágrimas ao comparecer ao tribunal. Karly Rae, de 36 anos, foi presa em outubro de 2024, em sua casa em Nova Gales do Sul, Austrália, sob suspeita de ter relações sexuais com o garoto, que estuda na mesma escola.

Rae é uma professora de necessidades especiais, mas acredita-se que o aluno não tenha necessidades especiais. Também não há nenhuma prova concreta de que o aluno seja, realmente, o pai do seu filho ainda não nascido.

Rae teria feito sexo com o aluno em 4 de outubro do ano passado, pouco antes de sua prisão, de acordo com documentos judiciais vistos pelo jornal The Daily Telegraph.

Rae se declarou inocente de todas as acusações contra ela, que também incluem posse de material de abuso infantil e aliciamento de criança para fins sexuais.

Presa ao tentar falar com vítima

Karly Rae chorou durante o julgamento | Foto: Reprodução The Sun

Durante uma audiência de fiança na Suprema Corte de NSW nesta sexta-feira, 6, o tribunal ouviu que Rae inicialmente teve fiança concedida, mas depois foi jogada atrás das grades por supostamente ter contatado o aluno.

Em 14 de janeiro, ela ligou para a suposta vítima cinco vezes em duas horas para persuadi-lo a "dar uma versão falsa dos eventos", segundo o tribunal, o que violaria uma ordem de violência doméstica em vigor.

Em vez de concordar, o adolescente contou à mãe o que havia acontecido e foi à polícia. Karly Rae foi então detida e ficou presa pelos últimos quatro meses.

Gravidez de alto risco e fiança

Rae compareceu ao Supremo Tribunal em Nova Gales do Sul | Foto: Reprodução Wikicommons

No entanto, o juiz concedeu fiança a Rae nesta sexta-feira, 6, sob condições rigorosas, após ouvir sobre sua gravidez de "alto risco". O Juiz Dhanji disse: "A requerente está grávida de 23 semanas e o parto está previsto para setembro".

A futura mãe teria chorado silenciosamente no link do vídeo ao ouvir a menção de sua gravidez. O juiz observou que sua gravidez era de alto risco devido ao diabetes gestacional e ao histórico de abortos espontâneos.

Mas ele também decidiu que, devido à natureza das acusações contra Rae, seu filho não poderá ficar com ela sob custódia. Rae recebeu pelo menos 14 condições de fiança — incluindo prisão domiciliar, proibição do uso de mídias sociais e a exigência de se apresentar na Delegacia de Polícia de Toronto três vezes por semana.

O juiz também disse que Rae "não pode mais trabalhar como professora" e é "altamente improvável" que ela tente fazer sexo com uma criança.

Se declarou inocente

No início da semana, Rae se declarou inocente de cinco acusações por meio de link de vídeo no Tribunal de Magistrados de Newcastle.

Isso incluía relação sexual agravada com uma criança entre 14 e 16 anos, aliciamento de uma criança para atividade sexual ilegal e posse de material de abuso infantil.

As acusações adicionais incluem agir para perverter o curso da justiça e violar a ordem de violência após supostamente contatar o aluno em janeiro.

O caso de Rae irá a julgamento no Tribunal Distrital e será indiciado em julho.