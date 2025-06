Rússia alerta risco após ataque dos EUA ao Irã: "desastre nuclear"

Nebenzya criticou duramente a ação norte-americana - Foto: Reprodução/Youtube/ONU

Durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU neste domingo, 22, o embaixador da Rússia, Vasily Nebenzya, alertou que o mundo está à beira de um “desastre nuclear” após os ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas. A ofensiva, realizada no sábado, 21, atingiu os complexos de Fordow, Natanz e Isfahan, locais estratégicos para o programa de enriquecimento de urânio do Irã.

Nebenzya criticou duramente a ação norte-americana, classificando as justificativas dos EUA como "cínicas" e acusando Washington de ter “aberto uma caixa de Pandora”. Segundo o embaixador russo, o Irã demonstrava disposição para negociar um cessar-fogo antes da intervenção dos EUA, e ele questionou a credibilidade do governo norte-americano nas tratativas diplomáticas.

Apesar dos ataques, os confrontos entre Irã e Israel se intensificaram no fim de semana com uma nova troca de mísseis. A escalada ocorre em meio a declarações do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, de que Teerã estaria perto de fabricar uma arma nuclear, o que é negado pelas autoridades iranianas.

Em pronunciamento, o ex-presidente Donald Trump afirmou que, se o Irã não aceitar um acordo de paz, novas ofensivas poderão ocorrer, alertando para uma tragédia ainda maior. Paralelamente, o chanceler iraniano Abbas Araqchi tem buscado apoio diplomático da Europa para tentar conter o avanço do conflito.