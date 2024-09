"Sexo oral me causou câncer, mas me diverti muito", diz jornalista

Doença foi provocada pelo vírus HPV - Foto: Divulgação | Freepik

O jornalista Max Channon, que trabalha no britânico Daily Express, compartilhou um relato sobre seu câncer de garganta, que adquiriu por praticar sexo oral em uma pessoa infectada com HPV16 positivo numa amígdala. HPV é um conhecido grupo de vírus que na maioria dos casos não causam problemas ao hospedeiro.

Max contou que o HPV contraído via sexo oral é o principal fator de risco em casos com o dele, além de ser uma das maiores causas de câncer de vagina e ânus.

"A taxa de infecção varia de acordo com o gênero e a idade, mas estima-se que seja de até 90% para homens sexualmente ativos e 80% para mulheres sexualmente ativas", citou ele.

O inglês acrescentou que quase todo mundo entrará em contato com o HPV, mas os corpos geralmente expulsam a infecção assintomática em alguns anos. No caso de Max, no entanto, ele se instalou em sua amígdala esquerda.

Max trabalha em um jornal britânico | Foto: Reprodução

O jornalista salientou que fumar por três décadas e beber uísque constantemente "não ajudou". Além disso, o jornalista contou que não mudaria na caso pudesse evitar a contaminação.

"Sexo oral me provocou câncer. Mas eu me diverti muito para ter arrependimentos", comentou ele, que, após tratamento, se curou.