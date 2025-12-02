MUNDO
Super fenômeno astronômico já tem data prevista para acontecer; entenda
Show de luzes celestes vão iluminar o céu nos próximos dias do mês
Astrônomos do mundo todo alertam para uma novidade nos céus, o mês de dezembro será repleto de fenômenos astronômicos notáveis, prometendo iluminar as noites com uma série de espetáculos celestes. Entre eles se destaca a superlua, que será visível na próxima quarta-feira, 4.
Somado a isso, duas chuvas de meteoros, Pupidas-Velidas e Geminidas, prometem um grande show de luzes celestes. Estes eventos são ideais para entusiastas da astronomia que desejam observar manifestações extraordinárias do universo.
Superlua
A última superlua do ano vai acontecer no dia 4 de dezembro, na próxima quinta-feira. Esta superlua ocorre quando a Lua se aproxima de seu perigeu, ou seja, quando ela está mais próxima da Terra, durante a fase cheia e se torna visivelmente maior e mais brilhante. Nesta data, a Lua vai estar a cerca de 357.219 km da Terra.
Onde ver a Superlua?
O espetáculo celeste será visível de qualquer lugar do mundo, com possibilidade de observações sem equipamentos especiais.
Chuvas de meteoros
Dezembro ainda vai receber duas grandes chuvas de meteoros, a primeira, as Pupidas-Velidas, atinge o pico no próximo domingo, 7, podendo ser vista a partir das 21h no Hemisfério Sul.
Já o segundo fenômeno, a chuva das Gemínidas, considerada uma das mais ativas, terá seu auge entre o próximo sábado e domingo, 13 e 14, com até 160 metros por hora.
