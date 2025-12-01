MUNDO
Trem submarino promete atravessar o oceano em 40 minutos e ligar dois continentes
Túnel ferroviário submerso vai custar R$ 224 bilhões e transformar viagens de até seis horas em poucos minutos
Por Iarla Queiroz
Depois de surpreender o mundo com um túnel submerso iluminado por LEDs, a China já mira um passo ainda mais ousado: a criação de um trem submarino capaz de cruzar o Estreito de Bohai.
A obra vai ligar as penínsulas de Liaodong e Shandong por meio de um túnel ferroviário totalmente subaquático — um marco para a engenharia global.
Viagens que duravam seis horas cairão para 40 minutos
Atualmente, quem precisa se deslocar entre Dalian e Yantai enfrenta um trajeto longo e cansativo pela costa, que pode ultrapassar seis horas de viagem.
A proposta da nova linha é clara: reduzir drasticamente esse tempo, facilitar a circulação de mercadorias e aproximar regiões economicamente importantes da China.
Quando entrar em operação, o trem de alta velocidade fará a travessia em apenas 40 minutos, mudando para sempre a dinâmica de deslocamento no país.
O desafio: construir 123 km de túnel sob o oceano
O túnel submarino terá 123 quilômetros de extensão e demandará um investimento estimado em R$ 224 bilhões.
A estrutura será dividida em três partes: dois vãos paralelos, que receberão os trens de alta velocidade, e um terceiro vão central, destinado a operações de segurança e manutenção.
Mas não é só o tamanho que impressiona — o risco também é gigantesco. A obra será executada em uma área marcada por forte atividade sísmica, exigindo sistemas avançados de ventilação, impermeabilização e rotas de evacuação emergencial.
Uma construção para a próxima geração
Mesmo com o apoio do governo e a pressa em avançar, o cronograma é longo: a previsão é que a obra leve entre 10 e 15 anos para ser concluída.
Quando finalmente for entregue, o trem submarino deve se tornar um dos maiores símbolos da conectividade asiática — e um marco do que a engenharia humana pode realizar.
