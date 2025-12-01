Trem submarino promete atravessar o oceano em 40 minutos e ligar dois continentes

O país vai instalar um trem de alta velocidade sob o Estreito de Bohai - Foto: Imagem gerada por IA

Depois de surpreender o mundo com um túnel submerso iluminado por LEDs, a China já mira um passo ainda mais ousado: a criação de um trem submarino capaz de cruzar o Estreito de Bohai.

A obra vai ligar as penínsulas de Liaodong e Shandong por meio de um túnel ferroviário totalmente subaquático — um marco para a engenharia global.

Viagens que duravam seis horas cairão para 40 minutos

Atualmente, quem precisa se deslocar entre Dalian e Yantai enfrenta um trajeto longo e cansativo pela costa, que pode ultrapassar seis horas de viagem.

A proposta da nova linha é clara: reduzir drasticamente esse tempo, facilitar a circulação de mercadorias e aproximar regiões economicamente importantes da China.

Quando entrar em operação, o trem de alta velocidade fará a travessia em apenas 40 minutos, mudando para sempre a dinâmica de deslocamento no país.

O desafio: construir 123 km de túnel sob o oceano

O túnel submarino terá 123 quilômetros de extensão e demandará um investimento estimado em R$ 224 bilhões.

A estrutura será dividida em três partes: dois vãos paralelos, que receberão os trens de alta velocidade, e um terceiro vão central, destinado a operações de segurança e manutenção.

Mas não é só o tamanho que impressiona — o risco também é gigantesco. A obra será executada em uma área marcada por forte atividade sísmica, exigindo sistemas avançados de ventilação, impermeabilização e rotas de evacuação emergencial.

Uma construção para a próxima geração

Mesmo com o apoio do governo e a pressa em avançar, o cronograma é longo: a previsão é que a obra leve entre 10 e 15 anos para ser concluída.

Quando finalmente for entregue, o trem submarino deve se tornar um dos maiores símbolos da conectividade asiática — e um marco do que a engenharia humana pode realizar.