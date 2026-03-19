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REINO UNIDO

Surto de meningite mata dois na Inglaterra e liga alerta para brasileiros na Europa

Casos subiram para 27 após festas em barco frequentado por estudantes

AFP e Redação

Por AFP e Redação

19/03/2026 - 14:31 h

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Estudantes usando máscaras faciais fazem fila para serem vacinados na Universidade de Kent, em Canterbury,
Estudantes usando máscaras faciais fazem fila para serem vacinados na Universidade de Kent, em Canterbury, -

O número de casos registrados no surto de meningite meningocócica que provocou duas mortes na Inglaterra subiu de 20 para 27, anunciaram as autoridades de saúde nesta quinta-feira, 19. O avanço da doença na região sudeste do país colocou a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) em alerta máximo.

Das 27 notificações, 15 casos já foram confirmados e 12 seguem sob investigação. O foco do surto está concentrado em ambientes universitários e de lazer noturno.

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Club Chemistry e Universidade de Kent

As autoridades identificaram que a maioria dos casos está relacionada ao Club Chemistry, um barco em Canterbury frequentado por jovens. Quase 2.000 pessoas passaram pelo local entre as noites de 5 e 7 de março.

  • Vítimas fatais: Uma aluna do Ensino Médio de 18 anos e um estudante universitário de 21 anos.
  • Prevenção: O governo britânico iniciou uma campanha massiva de vacinação para os 18.000 alunos da Universidade de Kent.
  • Tratamento: Antibióticos preventivos estão sendo distribuídos para quem frequentou o barco ou teve contato próximo com os infectados.

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Formas de contágio e sintomas

A meningite meningocócica é uma infecção bacteriana rara, porém mais letal que a versão viral. Ela afeta as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser fatal em poucas horas se não tratada.

Como a doença se espalha:

  • Beijos prolongados: O contato direto com a saliva é o principal vetor;
  • Compartilhamento de itens: Uso comum de cigarros eletrônicos (vapes), copos e bebidas;
  • Ambientes fechados: Festas e alojamentos estudantis facilitam a propagação.

Alerta internacional e caso na França

O impacto do surto já atravessou o Canal da Mancha. O Ministério da Saúde da França confirmou que um estudante da Universidade de Kent está hospitalizado no país em quadro estável. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reforçou o apelo para que qualquer pessoa que esteve no Club Chemistry nas datas críticas procure auxílio médico imediato.

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  • Estudantes usando máscaras faciais fazem fila para serem vacinados na Universidade de Kent, em Canterbury, sudeste da Inglaterra
  • Reino Unido é o epicentro de um surto mortal de meningite
  • Dezenas de pessoas usando máscaras faciais fazem fila para serem vacinados na Universidade de Kent, em Canterbury, sudeste da Inglaterra
  • Centenas de estudantes com máscaras formaram fila para serem vacinados
  • Pessoas vestindo uniformes médicos e máscaras faciais caminham pelo campus da Universidade de Kent em Canterbury
  • Pessoas vestindo uniformes médicos e máscaras faciais caminham pelo campus da Universidade de Kent em Canterbury

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Tags:

europa meningite Reino Unido vacina

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