REINO UNIDO
Surto de meningite mata dois na Inglaterra e liga alerta para brasileiros na Europa
Casos subiram para 27 após festas em barco frequentado por estudantes
Por AFP e Redação
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O número de casos registrados no surto de meningite meningocócica que provocou duas mortes na Inglaterra subiu de 20 para 27, anunciaram as autoridades de saúde nesta quinta-feira, 19. O avanço da doença na região sudeste do país colocou a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) em alerta máximo.
Das 27 notificações, 15 casos já foram confirmados e 12 seguem sob investigação. O foco do surto está concentrado em ambientes universitários e de lazer noturno.
Club Chemistry e Universidade de Kent
As autoridades identificaram que a maioria dos casos está relacionada ao Club Chemistry, um barco em Canterbury frequentado por jovens. Quase 2.000 pessoas passaram pelo local entre as noites de 5 e 7 de março.
- Vítimas fatais: Uma aluna do Ensino Médio de 18 anos e um estudante universitário de 21 anos.
- Prevenção: O governo britânico iniciou uma campanha massiva de vacinação para os 18.000 alunos da Universidade de Kent.
- Tratamento: Antibióticos preventivos estão sendo distribuídos para quem frequentou o barco ou teve contato próximo com os infectados.
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Formas de contágio e sintomas
A meningite meningocócica é uma infecção bacteriana rara, porém mais letal que a versão viral. Ela afeta as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser fatal em poucas horas se não tratada.
Como a doença se espalha:
- Beijos prolongados: O contato direto com a saliva é o principal vetor;
- Compartilhamento de itens: Uso comum de cigarros eletrônicos (vapes), copos e bebidas;
- Ambientes fechados: Festas e alojamentos estudantis facilitam a propagação.
Alerta internacional e caso na França
O impacto do surto já atravessou o Canal da Mancha. O Ministério da Saúde da França confirmou que um estudante da Universidade de Kent está hospitalizado no país em quadro estável. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reforçou o apelo para que qualquer pessoa que esteve no Club Chemistry nas datas críticas procure auxílio médico imediato.
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