Táxis voadores começam a operar no Japão; confira a data de início

A japonesa All Nippon Airways (ANA) planeja transformar o transporte urbano com o lançamento dos primeiros táxis aéreos elétricos no Japão, previsto para 2027. A iniciativa, realizada em parceria com a startup americana Joby Aviation, foi anunciada nesta quinta-feira, 7, e promete revolucionar a mobilidade entre Tóquio e seus principais aeroportos.

O projeto consiste na formação de uma joint venture, uma parceria comercial em que as empresas compartilham recursos, investimentos, riscos e resultados, que implantará uma frota de mais de 100 aeronaves eVTOL, veículos elétricos capazes de decolar e pousar verticalmente, combinando a agilidade de helicópteros com a eficiência de aviões. Cada aparelho comporta até cinco ocupantes, incluindo o piloto, e pode atingir velocidades de até 320 km/h, além de operar com baixo ruído e sem emissões poluentes.

Com foco inicial nas rotas que ligam o centro de Tóquio aos aeroportos internacionais de Narita e Haneda, a iniciativa visa reduzir drasticamente o tempo de deslocamento, que hoje ultrapassa uma hora de carro ou trem, para apenas 15 minutos por meio dos táxis voadores.

Koji Shibata, CEO da ANA, destacou o impacto inovador da tecnologia, afirmando que iniciativa vai "revolucionar" a mobilidade aérea no Japão. Para mostrar seu potencial, uma demonstração pública está agendada para outubro de 2025, durante a Expo Universal em Osaka.

JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby Aviation, enxerga no Japão o ambiente perfeito para essa inovação: “m local onde a sabedoria antiga, o artesanato lendário e a ambição transcendente se encontram. Isso o torna uma plataforma extraordinária para redefinir o futuro da mobilidade aérea”, finalizou.