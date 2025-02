Terra está se partindo ao meio no fundo do mar, alertam cientistas

Planeta Terra - Foto: Nasa

Pesquisadores da Turquia e do Canadá descobriram partes do fundo do Oceano Pacífico estão se rachando e se fragmentando antes de chegarem às zonas de subducção — locais onde uma placa tectônica mergulha sob outra.

Antes, acreditava-se que essas placas permaneciam rígidas até esse ponto, mas cientistas notaram elas estão se partindo muito antes, o que pode causar impactos inesperados. Uma abertura no local está acontecendo graças às movimentações irregulares dessas placas.

Imagens mostraram aos pesquisadores que nos quatro grandes platôs submarinos (Ontong Java, Shatsky, Hess e Manihiki) haviam sinais claros de rachaduras, como se elas sofressem um "esticamento" ao longo do Pacífico.

Esse fenômeno acontece porque as forças exercidas pelas zonas de subducção criam tensões que acabam enfraquecendo as placas tectônicas. Com isso, aumenta o risco de terremotos ou tsunamis em áreas onde antes não se esperava tanta atividade sísmica (ilhas e regiões costeiras), mesmo que as chances não sejam tão grandes.

Além do risco sísmico, essa fragmentação pode afetar as correntes oceânicas e até o clima global. Mudanças na estrutura do fundo do mar podem alterar a circulação de calor e nutrientes pelos oceanos, impactando a vida marinha e influenciando padrões climáticos.