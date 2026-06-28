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Terremoto de magnitude 4,1 atinge duas cidades no sul de Portugal

Até o momento, não foram registradas vítimas

Gustavo Zambianco
Por
Terremoto em Portugual
Terremoto em Portugual - Foto: Divulgação | IPMA

Um abalo sísmico de magnitude 4,1 na escala Richter foi registrado na manhã deste domingo, 28, na região do Algarve, no sul de Portugal. O tremor não causou feridos nem provocou danos materiais, conforme o balanço oficial divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O movimento tectônico ocorreu às 7h59 (horário local) e pôde ser sentido por moradores dos municípios de Lagos e Portimão.

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O epicentro do sismo localizou-se no Oceano Atlântico, a aproximadamente 70 quilômetros de distância do Cabo de São Vicente, a extremidade sudoeste do território continental português.

Contexto Geológico: A Falha Açores-Gibraltar

A sismicidade do sul de Portugal e do arquipélago dos Açores decorre de sua posição geográfica adjacente à fronteira tectônica entre a Placa Eurasiática e a Placa Africana. Essa zona de transição acumula tensões mecânicas severas ao longo das falhas geológicas submarinas, embora a região apresentasse um período de relativa estabilidade nas últimas décadas.

O IPMA e as autoridades de Proteção Civil de Portugal mantêm o monitoramento contínuo das estações sismográficas na região para detectar eventuais réplicas, embora o evento deste domingo seja classificado como de intensidade moderada e sem riscos imediatos para a população.

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Histórico de Grandes Sismos em Portugal

A costa portuguesa possui um histórico documentado de eventos de alta magnitude com potencial destrutivo. Os registros históricos destacam dois episódios principais originados na mesma região geológica:

Terremoto de Lisboa em 1770

Um tremor de terra de magnitude estimada entre 8,5 a 9,0 destruiu a capital portuguesa que causaram um tsunami e incêndios generalizados. O dessastre natural resultou na morte de 30 mil a 40 mil pessoas.

Sismo do Cabo de São Vicente em 1696

Um terremoto de magnitude estimada de 7,9, teve o epicentro próximo ao do evento atual. Derrubou estruturas civis, resultou em 13 mortes confirmadas e deixou dezenas de feridos.

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