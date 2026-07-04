Terremotos na Venezuela deixam quase 3 mil mortos e mais de 16 mil feridos

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O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela há dez dias subiu para 2.954, segundo balanço divulgado neste sábado, 3, pelo governo do país. Além das vítimas fatais, 16.592 pessoas ficaram feridas, enquanto equipes internacionais começam a encerrar as operações de busca por sobreviventes.

Os tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorreram em 24 de junho e devastaram principalmente o estado de La Guaira, vizinho a Caracas. Máquinas seguem removendo escombros de prédios destruídos na tentativa de localizar vítimas.

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"Seguimos trabalhando, encontrando corpos, seguimos. Não tem sido fácil", afirmou à AFP o socorrista voluntário Francisco Sasquia.

Embora a chance de encontrar sobreviventes diminua significativamente após 72 horas, uma vítima foi resgatada com vida na quinta-feira, 3, oito dias após ficar soterrada.

Brigadas de resgate dos Estados Unidos, Chile e outros países iniciaram a retirada da Venezuela neste sábado, após dias de atuação nas áreas mais atingidas. A presidente interina, Delcy Rodríguez, homenageou socorristas de países como Brasil, Argentina, Reino Unido, França, Índia e Catar, além de cães farejadores que participaram das buscas.

"Esta é a solidariedade que deve inspirar os povos do mundo", declarou Rodríguez.

Milhares seguem desabrigados

Segundo o governo venezuelano, mais de 16 mil pessoas perderam suas casas. Em La Guaira, moradores continuam vivendo em abrigos improvisados, enquanto voluntários seguem retirando corpos dos escombros.

"É um filme de terror, nos salvamos da guerra, mas não da natureza", disse a voluntária Celida Sequera, que acompanha um amigo que perdeu a esposa e os três filhos durante o desabamento de um prédio.

O governo não informou o número oficial de desaparecidos, mas a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que até 50 mil pessoas ainda possam estar desaparecidas.