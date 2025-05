Testamento deixado por Papa Francisco é divulgado

O Papa faleceu na manhã desta segunda-feira, 21 - Foto: Foto: Divulgação | ND

O Vaticano divulgou na tarde desta segunda-feira, 21, o testamento deixado pelo papa Francisco que morreu na manhã desta segunda, aos 88 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), acompanhado de um coma e colapso cardiorrespiratório irreversível. De acordo com o documento, o pontífice expressou sua vontade de ser sepultado em um local específico.

Francisco diz, em seu testamento, que escreveu o texto “sentindo que se aproxima o crepúsculo da vida terrena”. Além disso, o papa afirmou querer somente registrar formalmente onde gostaria de ser sepultado.

“Confiei sempre minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que meus restos mortais repousem, aguardando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maggiore”, diz trecho do texto.

Em seu texto, o papa diz que gostaria que seu túmulo fosse simples, sem ornamentos e construído no chão entre a Capela Paulina (onde está a imagem da Salus Populi Romani, tradicionalmente ligada à devoção mariana dos papas) e a Capela Sforza. A única inscrição solicitada por ele na lápide é “Franciscus”.

Segundo o documento, as despesas da sepultura já haviam sido planejadas, com os custos cobertos por uma pessoa já indicada por Francisco. As instruções para as transferências dos bens foram confiadas ao monsenhor Rolandas Makrickas, responsável extraordinário pelo Capítulo Liberiano, que administra a basílica.

Finalizando o texto, o Papa demonstrou sua gratidão aos que foram próximos a ele e oraram por sua alma, além de revelar que ofertou seu sofrimentos nos últimos dias de vida “pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos”.

Confira o testamento na íntegra:

“Sentindo que se aproxima o crepúsculo da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar minha vontade testamentária apenas no que se refere ao local da minha sepultura.

Confiei sempre minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que meus restos mortais repousem, aguardando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior.

Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e ao término de cada Viagem Apostólica, a fim de confiar com fé minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo cuidado dócil e materno.

Peço que minha sepultura seja preparada no lóculo da nave lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da mencionada Basílica Papal, conforme indicado no anexo incluído.

O túmulo deve ser na terra; simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus.

As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas com a quantia de um benfeitor que determinei ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, e sobre a qual forneci as devidas instruções a Mons. Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Capítulo Liberiano.

Que o Senhor conceda a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e continuarão a rezar por mim. O sofrimento que se fez presente na última parte da minha vida ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.”