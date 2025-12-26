Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Tiktoker é presa após matar pedestre atropelado durante live

Prisão foi possível graças a denúncias de usuários que assistiam à transmissão

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/12/2025 - 14:17 h
Tynesha McCarty-Wroten, de 43 anos
Tynesha McCarty-Wroten, de 43 anos

Uma transmissão ao vivo no TikTok terminou em tragédia e prisão nos Estados Unidos. A influenciadora Tynesha McCarty-Wroten, de 43 anos, conhecida como Tea Tyme, foi detida sob a acusação de atropelar e matar um pedestre enquanto dirigia distraída pelo uso do celular.

O incidente ocorreu no dia 3 de dezembro e a investigação confirmou que a tiktoker realizava uma live no exato momento da colisão. McCarty-Wroten poderá responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas existe negligência ou imprudência.

Provas digitais e investigação policial

A prisão foi possível graças a denúncias de usuários que assistiam à transmissão. Segundo as autoridades, o vídeo foi preservado e serviu como prova crucial no inquérito.

“O vídeo foi preservado e verificado por meio de uma extensa investigação, incluindo o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão e a análise de dados eletrônicos”, informou a polícia.

Leia Também:

Natal no espaço: Nasa divulga imagens da ceia dos astronautas
Mãe Carmen de Oxalá: guardiã da fé, da ancestralidade e da alma do Gantois
Putin sinaliza acordo territorial para encerrar conflito com Ucrânia

A defesa da influenciadora alegou inicialmente que o semáforo estava verde para o veículo. No entanto, o depoimento foi desmentido por câmeras de segurança da região, que registraram o momento em que a tiktoker avançou o sinal vermelho, atingindo a vítima.

O pedestre, que não teve a identidade revelada, chegou a ser socorrido logo após o impacto. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no hospital.

Tynesha McCarty-Wroten segue presa e aguarda o desenrolar do processo judicial. A audiência de julgamento está prevista para ocorrer em 2026, embora a data exata ainda não tenha sido definida pela justiça norte-americana. Se condenada, a pena para homicídio culposo no estado onde ocorreu o crime pode envolver anos de reclusão.

Tags:

atropelamento Live Pedestre tiktoker

Ver todas

