Trem-bala futurista bate recorde de velocidade e impressiona

Desenvolvido na China, o trem-bala CR450 é um novo modelo de alta velocidade projetado para operar a até 400 km/h em serviço comercial. O protótipo entrou em fase de testes operacionais no final de 2024 e já percorreu cerca de 300 mil km, metade da quilometragem exigida antes da certificação e do início da operação.

O veículo foi desenvolvido para superar o atual CR400 Fuxing, que opera a 350 km/h na rede ferroviária chinesa. O novo modelo atingiu 453 km/h em testes realizados no ano passado. Em outro ensaio, dois trens em sentidos opostos registraram 896 km/h de velocidade relativa no cruzamento.

Design do trem

Os engenheiros modificaram o design do trem para alcançar velocidades maiores. A frente foi alongada de 12,5 metros para 15 metros, a altura dos carros caiu de 4.050 mm para 3.850 mm, e a parte inferior recebeu cobertura aerodinâmica. As mudanças reduziram a resistência do ar em mais de 20%.

Como o trem foi projetado para circular nas linhas de alta velocidade já existentes, o projeto também reduziu o peso total do conjunto em cerca de 10%, equivalente a 50 toneladas. Cada vagão perdeu entre 6 e 8 toneladas após ajustes na carroceria, nos sistemas de tração e nos bogies (truques).

Além disso, os testes avaliam aceleração, frenagem, consumo de energia e ruído. O CR450 acelera de 0 a 350 km/h em 4 minutos e 40 segundos, com distância de frenagem de emergência de 6.500 metros, consumo médio de 22 kWh por quilômetro e nível de ruído de 68 decibéis.

Importante destacar que, antes de entrar em operação comercial, o trem precisa completar 600 mil quilômetros de testes. Até agora, metade dessa etapa já foi concluída. Após a certificação, o projeto deve abrir caminho para a operação regular de trens comerciais a 400 km/h.