Trio de pesquisadores leva Nobel por trabalho sobre desigualdades

Os professores do MIT e da Universidade de Chicago foram premiados nos Estados Unidos - Foto: Christine OLSSON / TT NEWS AGENCY / AFP

Nesta segunda-feira, 14, o Nobel da Economia foi atribuído ao turco-americano Daron Acemoglu e aos britânico-americanos Simon Johnson e James A. Robinson por suas pesquisas sobre as desigualdades entre as nações.

A premiação do Nobel de economia encerrou a edição 2024, a pesquisa intitulada, "por seus estudos sobre como as instituições são formadas e como afetam a prosperidade", foi feita pelos pesquisadores que trabalham nos Estados Unidos.

"Reduzir as enormes diferenças de renda entre países é um dos maiores desafios do nosso tempo. Os vencedores mostraram a importância das instituições para alcançar o objetivo", declarou Jakob Svensson, presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas, citado no comunicado.

"Com o estudo dos diferentes sistemas políticos e econômicos introduzidos pelos colonizadores europeus em todo o mundo, os três acadêmicos demonstraram uma relação entre instituições e prosperidade", destacou o comitê.

Acemoglu, de 57 anos, é professor do prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), assim como Johnson, 61 anos. Robinson, 64 anos, é professor da Universidade de Chicago.

O Prêmio Nobel de Economia é conhecido também como como Prêmio de Ciências Econômicas do Banco da Suécia em Memória de Alfred Nobel.

Em 1968, por ocasião de seu tricentenário, o Banco Central da Suécia, o mais antigo do mundo, criou um prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel e colocou à disposição da Fundação Nobel uma quantia anual equivalente ao valor dos outros prêmios.

No ano passado, a vencedora foi a americana Claudia Goldin, por seus estudos sobre as mulheres no mercado de trabalho.

O prêmio de Economia fecha a temporada Nobel de 2024, que destacou os avanços na Inteligência Artificial com os prêmios de Física e Química.

O mais famoso, o Nobel da Paz, foi atribuído à organização japonesa Nihon Hidankyo, que reúne sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945, "por seus esforços a favor de um mundo sem armas nucleares".

A sul-coreana Han Kang se tornou a primeira asiática a vencer o Prêmio Nobel de Literatura. Também foi a única mulher premiada este ano.