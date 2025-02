Trump diz que palestinos não teriam direito de retornar à Gaza

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobe tom contra palestinos - Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar sobre o polêmico plano referente à Faixa de Gaza em que abre a possibilidade do país americano assumir a responsabilidade do local no pós-guerra. Nesta segunda-feira, 10, o republicano afirmou que os palestinos não poderiam retornar ao seu território.

Ao comentar sobre o assunto, Trump foi além e se autointitulou como “dono” de Gaza, durante entrevista a à TV americana "Fox News”.

"Não, [os palestinos] não poderiam [voltar]. Porque eles vão ter condições de moradia bem melhores. Estou falando sobre construir um lugar permanente para eles, porque se tiverem que voltar agora demoraria anos para poderem voltar, não está habitável. Acho que consigo fazer um acordo com a Jordânia e o Egito, damos bilhões e bilhões de dólares por ano [para eles]", disse.

A ideia defendida pelo chefe da Casa Branca, contudo, foi avaliada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como “limpeza étnica” e foi rejeitada por diversos países árabes e outros governos mundiais.

Apesar das críticas, o presidente americano afirmou que planeja criar uma espécie de "Riveira do Oriente Médio", mas sem levar em conta o sentimento de pertencimento dos moradores.

"Vamos construir comunidades bonitas e seguras para os 1,9 milhão de pessoas [de Gaza] um pouquinho longe de onde eles estão agora, onde fica todo esse perigo. No meio tempo, seria o dono disso [Gaza]. Pense nisso como um empreendimento imobiliário para o futuro. Seria um pedaço de terra lindo, sem grandes quantias gastas", afirmou.