Trump diz querer expulsar moradores de rua de Washington
Presidente afirmou em rede social que vai deixar cidade mais bonita e segura, sem pessoas vivendo em barracas
Por Gustavo Zambianco
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou, neste domingo, 10, que pretende despejar os moradores de rua e prender os criminosos da capital estadunidense por meio de uma postagem nas redes sociais.
A postagem feita na rede social Truth Social, o republicano afirmou que fará uma coletiva de imprensa na segunda-feira, 11, para “impedir crimes violentos em Washington, DC". Não ficou evidente se ele dará mais destaques sobre o plano de despejo na ocasião.
"Os moradores de rua precisam se mudar, IMEDIATAMENTE. Nós lhes daremos lugares para ficar, mas LONGE da capital. Os criminosos, vocês não precisam se mudar. Vamos colocá-los na cadeia, onde vocês pertencem", postou Trump na plataforma Truth Social.
A Casa Branca se recusou a explicar a autoridade legal que Trump utilizaria para despejar as pessoas de Washington. O presidente controla apenas terras e prédios federais na cidade.
A postagem de Trump na Truth Social incluía fotos de barracas e ruas de D.C. com lixo. "Vou tornar nossa capital mais segura e bonita do que nunca", disse ele.
Segundo a Community Partnership, organização que trabalha para reduzir a falta de moradia em Washington, em uma noite há cerca de 3.782 pessoas em situação de rua na cidade, que tem cerca de 700 mil habitantes.
A maioria dessas pessoas estão em abrigos de emergência ou moradias temporárias. Cerca de 800 são consideradas desabrigadas ou “nas ruas” segundo a organização.
