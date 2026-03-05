Menu
MUNDO

Trump planeja ofensiva contra outro país: "É uma questão de tempo"

Trump volta a ameaçar o governo de Havana em evento com Messi

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/03/2026 - 21:01 h

Donald Trump durante evento do futebol Inter Miami na Casa Branca
Donald Trump durante evento do futebol Inter Miami na Casa Branca -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou novamente o tom contra o governo de Havana. Durante uma cerimônia na Casa Branca nesta quinta-feira, 5, o norte-americano afirmou que, embora o foco atual seja o conflito no Oriente Médio, Cuba está no radar imediato de sua administração.

“Queremos acabar com o Irã primeiro, mas Cuba é uma questão de tempo”, declarou Trump. A fala ocorreu em um contexto atípico: um evento de homenagem ao time de futebol Inter Miami, que contou com a presença do astro Lionel Messi.

O papel de Marco Rubio e a pressão econômica

Trump revelou que as estratégias para lidar com a ilha caribenha estão sob coordenação direta do secretário de Estado, Marco Rubio. Segundo o presidente, Rubio está “trabalhando” em medidas específicas, embora detalhes sobre uma possível intervenção ou novas sanções não tenham sido detalhados no discurso.

Trump recebe Messi na Casa Branca e faz novas ameaças ao Irã
Escolha de nova liderança no Irã terá influência dos EUA, afirma Trump
Senado dos EUA vota limite aos poderes de Trump na guerra contra o Irã

A retórica contra Cuba se intensificou desde o início de 2026. A estratégia de Washington parece seguir o modelo aplicado recentemente na região:

  • Implementação de sanções mais rígidas para isolar o mercado cubano.
  • Após a captura de Nicolás Maduro na Venezuela, o governo Trump busca forçar uma negociação ou uma mudança de regime em Havana.
  • A utilização de Marco Rubio, conhecido por sua postura linha-dura contra governos de esquerda na América Latina, sinaliza uma prioridade estratégica para o Hemisfério Ocidental.

Até o momento, o governo cubano não emitiu uma resposta oficial às declarações feitas na Casa Branca.

cuba Donald Trump EUA messi

x