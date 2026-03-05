MUNDO
Trump planeja ofensiva contra outro país: "É uma questão de tempo"
Trump volta a ameaçar o governo de Havana em evento com Messi
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou novamente o tom contra o governo de Havana. Durante uma cerimônia na Casa Branca nesta quinta-feira, 5, o norte-americano afirmou que, embora o foco atual seja o conflito no Oriente Médio, Cuba está no radar imediato de sua administração.
“Queremos acabar com o Irã primeiro, mas Cuba é uma questão de tempo”, declarou Trump. A fala ocorreu em um contexto atípico: um evento de homenagem ao time de futebol Inter Miami, que contou com a presença do astro Lionel Messi.
O papel de Marco Rubio e a pressão econômica
Trump revelou que as estratégias para lidar com a ilha caribenha estão sob coordenação direta do secretário de Estado, Marco Rubio. Segundo o presidente, Rubio está “trabalhando” em medidas específicas, embora detalhes sobre uma possível intervenção ou novas sanções não tenham sido detalhados no discurso.
Leia Também:
A retórica contra Cuba se intensificou desde o início de 2026. A estratégia de Washington parece seguir o modelo aplicado recentemente na região:
- Implementação de sanções mais rígidas para isolar o mercado cubano.
- Após a captura de Nicolás Maduro na Venezuela, o governo Trump busca forçar uma negociação ou uma mudança de regime em Havana.
- A utilização de Marco Rubio, conhecido por sua postura linha-dura contra governos de esquerda na América Latina, sinaliza uma prioridade estratégica para o Hemisfério Ocidental.
Até o momento, o governo cubano não emitiu uma resposta oficial às declarações feitas na Casa Branca.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes