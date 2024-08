Trump reforça promessas e ataca imigrantes em 1º comício após atentado

- Foto: AFP via Getty Images

O ex-presidente dos Estados Unidos participou de seu primeiro comício, neste sábado, 20, uma semana após ter sido alvo de uma tentativa de assassinato. Dois dias após o atentado, Trump oficializou sua candidatura para disputar as eleições presidenciais pelo Partido Republicano.

O evento deste sábado, ocorrido no estado de Michigan, contou ainda com a participação do senador J.D. Vance, candidato a vice de Trump. O ex-presidente norte-americano iniciou o evento elogiando Vance, disse que ele defende os trabalhadores e que seria um vice-presidente maravilhoso.

Ele também fez uma enquete com o público, para saber quem eles preferiam como adversário nas urnas: Joe Biden ou Kamala Harris. "Quem você gostaria que concorresse contra nós? Kamala Harris ou Joe Biden, aquele ladrão?", questionou.



O ex-presidente também repetiu promessas da campanha, como baixar os preços, cortar impostos e melhorar a economia. Ele ainda prometeu uma deportação em massa de imigrantes ilegais.

"Vamos parar com esta invasão ao nosso país. Vamos acabar com os crimes destes imigrantes. A única coisa boa que estes imigrantes fazem é fazer nossos criminosos parecerem bonzinhos. Eles são barra pesada, não só da América do Sul, mas de todo o mundo", falou.

Trump reforçou promessas de campanha e atacou imigrantes ilegais | Foto: AFP via Getty Images

Trump ainda elogiou Elon Musk e falou sobre a doação milionária que o empresário prometeu aos republicanos.



O ex-presidente também mencionou o atentado do qual foi vítima, na última semana.



"Eles ficam falando 'ele é uma ameaça para a democracia'. Semana passada eu tomei um tiro pela democracia", afirmou.



Relembre o atentado



Donald Trump foi baleado de raspão na orelha direita, durante comício realizado no último sábado, 13, na Pensilvânia. Um espectador do evento morreu e outros dois ficaram feridos.



O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, estava em um telhado a menos de 150 metros de onde Trump discursava e usou um fuzil AR-15 para atirar contra o ex-presidente. Ele acabou sendo morto pelo Serviço Secreto.