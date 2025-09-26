Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Uso de celular passa a ter limite de 2 horas em nova legislação

Objetivo é promover bem-estar físico e mental, sobretudo entre jovens

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/09/2025 - 17:31 h
Apesar do caráter chamativo da medida, o projeto não prevê multas ou sanções
Apesar do caráter chamativo da medida, o projeto não prevê multas ou sanções -

A cidade de Toyoake, localizada na província de Aichi, no Japão, aprovou uma nova lei que está gerando debate em todo o país. A partir de 1º de outubro, moradores serão incentivados a usar o celular por no máximo duas horas diárias em atividades de lazer, fora do trabalho ou da escola.

Apesar do caráter chamativo da medida, o projeto não prevê multas ou sanções. Segundo a prefeitura, trata-se de uma diretriz educativa, voltada a estimular mudanças de comportamento e promover hábitos mais saudáveis no uso da tecnologia.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Regras específicas para crianças e adolescentes

Entre as orientações, estão recomendações diferenciadas para os jovens. Alunos do ensino fundamental devem evitar o uso de smartphones após as 21h, enquanto estudantes mais velhos são aconselhados a encerrar as telas até as 22h. O objetivo é reduzir riscos de distúrbios do sono e impactos no rendimento escolar.

Medida divide opiniões no Japão

A votação na Câmara Municipal terminou com 12 votos a favor e 7 contra. Defensores da iniciativa afirmam que a lei pode servir como um guia para famílias refletirem sobre o tempo gasto em frente às telas e fortalecerem a convivência longe dos aparelhos.

Leia Também:

Homens barbudos carregam mais bactérias que cães, aponta pesquisa
Somos todos bissexuais: polêmica frase de Freud debate a natureza humana
Primavera pode aumentar alergias e impactar a imunidade: saiba como se proteger

Já os críticos apontam que o limite deveria ser definido de forma individual, sem intervenção governamental, além de ressaltarem a falta de consenso científico sobre os efeitos diretos do tempo de tela na saúde mental.

Não haverá punições

A prefeitura de Toyoake reforça que não haverá fiscalização. O acompanhamento será feito por meio de pesquisas periódicas com a população, para avaliar se a recomendação impacta de fato a rotina dos moradores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Japão tecnologia Uso de celular

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apesar do caráter chamativo da medida, o projeto não prevê multas ou sanções
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Apesar do caráter chamativo da medida, o projeto não prevê multas ou sanções
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Apesar do caráter chamativo da medida, o projeto não prevê multas ou sanções
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Apesar do caráter chamativo da medida, o projeto não prevê multas ou sanções
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x