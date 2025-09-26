Uso de celular passa a ter limite de 2 horas em nova legislação

Apesar do caráter chamativo da medida, o projeto não prevê multas ou sanções - Foto: Freepik

A cidade de Toyoake, localizada na província de Aichi, no Japão, aprovou uma nova lei que está gerando debate em todo o país. A partir de 1º de outubro, moradores serão incentivados a usar o celular por no máximo duas horas diárias em atividades de lazer, fora do trabalho ou da escola.

Apesar do caráter chamativo da medida, o projeto não prevê multas ou sanções. Segundo a prefeitura, trata-se de uma diretriz educativa, voltada a estimular mudanças de comportamento e promover hábitos mais saudáveis no uso da tecnologia.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Regras específicas para crianças e adolescentes

Entre as orientações, estão recomendações diferenciadas para os jovens. Alunos do ensino fundamental devem evitar o uso de smartphones após as 21h, enquanto estudantes mais velhos são aconselhados a encerrar as telas até as 22h. O objetivo é reduzir riscos de distúrbios do sono e impactos no rendimento escolar.

Medida divide opiniões no Japão

A votação na Câmara Municipal terminou com 12 votos a favor e 7 contra. Defensores da iniciativa afirmam que a lei pode servir como um guia para famílias refletirem sobre o tempo gasto em frente às telas e fortalecerem a convivência longe dos aparelhos.

Já os críticos apontam que o limite deveria ser definido de forma individual, sem intervenção governamental, além de ressaltarem a falta de consenso científico sobre os efeitos diretos do tempo de tela na saúde mental.

Não haverá punições

A prefeitura de Toyoake reforça que não haverá fiscalização. O acompanhamento será feito por meio de pesquisas periódicas com a população, para avaliar se a recomendação impacta de fato a rotina dos moradores.