CARIBE

Venezuela desafia CIA e promete reagir a plano secreto autorizado por Trump

Vladimir Padrino afirmou que qualquer tentativa de operação encoberta dos EUA contra o governo Maduro “fracassará”, após envio de frota militar

AFP

Por AFP

24/10/2025 - 1:06 h
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tenta evitar ataque dos EUA
O ministro da Defesa da Venezuela disse, nesta quinta-feira, 23, que qualquer operação da CIA contra seu país “fracassará”, depois que o presidente americano, Donald Trump, autorizou operações de Inteligência contra alvos do chavismo.

Os Estados Unidos enviaram para o Caribe uma frota de caçadores, um submarino e navios com forças especiais para operações militares que levaram ao bombardeio de lanchas "narcoterroristas" procedentes da Venezuela.

Caracas garante, no entanto, que se trata de um plano para derrubar o presidente Nicolás Maduro.

Trump e as operações encobertas

Na semana passada, Trump autorizou as operações encobertas.

“Sabemos que a CIA está presente não somente na Venezuela, mas em todas as partes do mundo”, disse o ministro Vladimir Padrino. “Poderão inserir não sei quantas unidades designadas à CIA em operações encobertas a partir de qualquer flanco da nação e qualquer tentativa fracassará”.

Padrino supervisionou uma nova rodada de exercícios militares em estados costeiros da Venezuela.

Tags:

Caribe cia EUA trump venezuela

