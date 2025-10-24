CARIBE
Venezuela desafia CIA e promete reagir a plano secreto autorizado por Trump
Vladimir Padrino afirmou que qualquer tentativa de operação encoberta dos EUA contra o governo Maduro “fracassará”, após envio de frota militar
Por AFP
O ministro da Defesa da Venezuela disse, nesta quinta-feira, 23, que qualquer operação da CIA contra seu país “fracassará”, depois que o presidente americano, Donald Trump, autorizou operações de Inteligência contra alvos do chavismo.
Os Estados Unidos enviaram para o Caribe uma frota de caçadores, um submarino e navios com forças especiais para operações militares que levaram ao bombardeio de lanchas "narcoterroristas" procedentes da Venezuela.
Caracas garante, no entanto, que se trata de um plano para derrubar o presidente Nicolás Maduro.
Leia Também:
Trump e as operações encobertas
Na semana passada, Trump autorizou as operações encobertas.
“Sabemos que a CIA está presente não somente na Venezuela, mas em todas as partes do mundo”, disse o ministro Vladimir Padrino. “Poderão inserir não sei quantas unidades designadas à CIA em operações encobertas a partir de qualquer flanco da nação e qualquer tentativa fracassará”.
Padrino supervisionou uma nova rodada de exercícios militares em estados costeiros da Venezuela.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes