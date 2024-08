Venezuela: Maduro culpa oposição por violência em protestos

Vitória de Maduro tem sido contestada - Foto: Juan Barreto | AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, culpou as lideranças da oposição pela onda de protestos e suas consequências, como mortes e episódios de violência, que tomam conta do país nos últimos dias. A declaração aconteceu em reunião do Conselho de Estado, nesta terça-feira, 30.

Maduro, que tem sido contestado pelo resultado do pleito do último domingo, 28, que lhe garantiu um novo mandato, atribuiu a insatisfação de uma parcela da população ao seu adversário derrotado nas urnas, Edmundo Gonzalez Urruita, e prometeu "justiça".

"A responsabilidade é sua, senhor Edmundo Gonzalez Urrutia, por tudo o que está acontecendo na Venezuela, pela violência criminosa, pelos delinquentes, pelos feridos, pelos falecidos, pela destruição. O senhor será o responsável direto, senhor Gonzalez Urrutia, e a senhora também, senhora Machado. E a justiça vai chegar", disse o presidente venezuelano.

Desde o resultado da eleição, Maduro tem sido pressionado a liberar as atas de votação para assegurar que não houve fraude no processo eleitoral. Por conta da sua resistência, países da América Latina já declararam que não reconhecem a vitória.

Também nesta terça-feira, Freddy Superlano, conhecido nome da oposição ao governo Maduro, foi detido por autoridades venezuelanas. A denúncia foi feita pelo partido Vontade Popular (VP).

Já o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, ao ser questionado sobre as eleições no país vizinho, que embate entre os adversários políticos é "normal".

“É normal que tenha uma briga. Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com um recurso e vai esperar na Justiça o processo", disse.