Venezuela: mãe revela como manteve bebê de 18 dias vivo por 30h sob escombros

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Um bebê de 18 dias foi resgatado ao lado da mãe após mais de 30 horas presos sob os escombros de um prédio destruído pelos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira, 24, e deixaram pelo menos 1.450 mortos.

A mãe, Dayana Patino, disse à BBC que verificava constantemente se o recém-nascido, Juan David, ainda respirava para encontrar forças para continuar viva.

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“Enquanto ele estivesse vivo, eu estaria viva. De vez em quando eu tocava o nariz dele para ter certeza de que ele ainda estava respirando”, contou.

As imagens do resgate da mãe e do bebê circularam pelo mundo e transformaram Juan David em um símbolo de esperança em meio à tragédia.

Dayana disse que lavava a louça em seu apartamento, no oitavo andar de um prédio na região costeira de La Guaira, no norte da Venezuela, quando os tremores começaram.

Ela relatou que, ao sentir o primeiro abalo, correu para pegar o filho nos braços, acreditando que seria “apenas um tremor leve”. Pouco depois, o edifício desabou.

“Senti como se estivesse voando. Depois disso, senti como se estivesse afundando na água e na terra, e então caí no buraco onde permaneci. Não sei como não soltei meu bebê, porque eu estava voando. Fiquei prensada contra móveis”, contou.

A mulher tentou pedir socorro logo após ficar presa, mas percebeu que ninguém conseguia ouvi-la. “Disse a mim mesma que não iria desperdiçar minhas forças. Eu gritaria quando fosse necessário, quando ouvisse vozes ou passos por perto”, falou à BBC.

A perna esquerda de Dayana ficou presa sob o concreto, impedindo qualquer movimento, enquanto sua têmpora permanecia pressionada contra uma pedra.

“Não sei como consegui manter tanta calma, porque minha perna esquerda estava presa sob o concreto. Eu não conseguia me mover. Minha têmpora estava pressionada contra uma pedra”, seguiu.

Jornada de sobrevivência

Ela encontrou, durante o período sob os destroços, uma Bíblia sob seu corpo. “Foi ali que começou minha jornada de sobrevivência”, afirmou. Dayana disse que conseguia enxergar “um pontinho de luz que parecia a lua”.

O resgate

Dayana Patino falou que a esperança voltou quando ouviu a voz do irmão chamando por ela: “Disse a mim mesma: esta é minha única chance. Gritei com toda a força dos meus pulmões... Berrei e ele respondeu: ‘Eu encontrei você e prometo que não vou sair daqui até tirar você daí’”. O irmão permaneceu no local até o fim da operação de resgate.

Dayana e Juan David foram retirados dos escombros na noite de quinta-feira. A mãe sofreu ferimentos nas duas pernas, enquanto o bebê teve apenas lesões leves.

“Um milagres”

Gerson, o marido de Dayana, havia acabado de chegar em casa quando os terremotos começaram. Depois de estacionar o carro, conseguiu escapar ao pular uma cerca. Ele acreditou que a esposa e o filho haviam morrido.

“Foi indescritível. Achei que eles estavam mortos. E quando vi meu filho, senti como se tivesse nascido de novo. Não consegui acreditar... Senti a vida voltar para mim”, relatou.

A mãe, Dayana Patino, o bebê Juan David, e o pai, Gerson - Foto: BBC

Nas imagens do resgate, Gerson aparece fechando os olhos, inclinando a cabeça para o céu e abraçando o filho, emocionado.

A família perdeu a casa e todos os seus pertences. O cachorro continua desaparecido. “Perdemos quase tudo, mas estamos aqui... Vamos reconstruir tudo o que perdemos”, finalizou.