AMIGOS DE ÓRBITA

Vida além da Terra? Planeta ‘irmão’ do nosso é encontrado

Astrônomos apontam que o planeta tem chance de ter condição de vida

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 13:47 h

Registro do planeta Terra
Registro do planeta Terra -

Parece que a Terra não é o único planeta habitável do sistema solar. Astrônomos da NASA analisaram dados do telescópio espacial Kepler e identificaram um “irmão” da Terra, que possui tamanho parecido e tem chance de ter condições para a vida.

Chamado de HD 137010 b, o globo está localizado a cerca de 150 anos-luz do nosso sistema solar e a estimativa é de que ele tenha 50% de chance de estar na zona habitável de sua estrela, local onde pode existir água em estado líquido.

Responsável pelo estudo de análise do novo planeta, Chelsea Huang explicou que, apesar da descoberta, ainda não é possível acessar o local. “O que é realmente empolgante nesse planeta do tamanho da Terra é que sua estrela está a cerca de 150 anos-luz do nosso sistema solar”, disse ela.

A pesquisadora reforça que um ano-luz é uma medida de distância e que seria necessário viajar 150 anos na velocidade da luz para chegar ao HD 137010 b, tecnologia que ainda não faz parte dos estudos da Terra.

