Vídeo: avião colide com arranha-céu mais alto de Pequim, na China

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Uma aeronave de pequeno porte colidiu contra a fachada do Citic Tower, o arranha-céu mais alto de Pequim, na China, na tarde desta sexta-feira, 26. Logo após o impacto, forças de segurança da capital chinesa isolaram o perímetro do edifício, localizado no centro financeiro da cidade, e iniciaram a evacuação dos ocupantes.

A colisão danificou a estrutura externa de vidro em um dos andares elevados do edifício. Testemunhas relataram um forte estrondo no momento do choque, seguido pela queda de destroços na via pública. Pedaços da fuselagem, incluindo o estabilizador vertical (cauda) do avião, foram localizados por pedestres nas proximidades da base do prédio.

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Detalhes da aeronave e restrições locais

Informações preliminares obtidas por meio de registros de imagem indicam que o modelo envolvido no acidente é um Sunward SA60L Aurora, um monomotor leve esportivo de dois lugares fabricado na China.

Dados de plataformas de monitoramento de voo sugerem que o avião operava uma rota com severo desvio de sua trajetória original antes de perder o sinal de rastreamento.

O incidente ocorre em meio a um cenário de rígido controle aeroespacial na capital. No mês anterior, as autoridades de Pequim haviam implementado uma nova legislação restritiva voltada à segurança do espaço aéreo urbano:

Espaço aéreo restrito: Proibição total de voos recreativos casuais sem autorização prévia expressa;

Zonas livres de drones: Restrições severas à comercialização, locação e operação de veículos aéreos não tripulados por civis dentro da jurisdição da capital.

Veja vídeos

🇨🇳❗️🚁 Avião leve colide com arranha‑céu em Pequim



📍 Na tarde desta sexta‑feira (26), um avião de pequeno porte caiu sobre um arranha‑céu no centro de Pequim, na China, provocando danos estruturais nos andares superiores e uma grande coluna de fumaça.



🔍 Segundo relatos… pic.twitter.com/0XXngdTzE3 — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) June 26, 2026

Bloqueios, censura digital e ausência de balanço oficial

A operação de emergência mobilizou dezenas de viaturas policiais, caminhões do corpo de bombeiros e ambulâncias. Além da interdição das vias expressas que dão acesso ao Citic Tower, oficiais da polícia atuaram de forma proativa para conter a propagação de registros do acidente, dispersando pedestres e exigindo a exclusão de fotos e vídeos feitos por testemunhas.

Em paralelo, os órgãos de fiscalização cibernética da China iniciaram uma rápida remoção de postagens e conteúdos multimídia relacionados à colisão nas redes sociais locais, como as plataformas WeChat e Xiaohongshu.

Até o início da noite no horário local, o governo municipal de Pequim e os canais de comunicação estatal não haviam emitido um pronunciamento oficial detalhando as causas do choque, as condições do piloto ou o balanço sobre possíveis vítimas no interior do edifício.

Perfil do Citic Tower

O Citic Tower, popularmente conhecido como China Zun devido ao seu formato inspirado em um antigo vaso de vinho chinês, possui as seguintes credenciais arquitetônicas:

Altura total: 528 metros (1.732 pés);

Pavimentos: 108 andares acima do solo;

Posição: Maior arranha-céu de Pequim (3º maior da China).

O edifício abriga escritórios corporativos de alta densidade e funciona como a sede oficial do conglomerado estatal chinês Citic Group.

