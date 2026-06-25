Governo confirma brasileiros entre vítimas de terremotos na Venezuela

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O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou nesta quinta-feira, 25 a morte de dois brasileiros em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela. As vítimas não foram identificadas até o momento.

Em nota oficial, o Itamaraty informou que está prestando assistência consular às famílias. “O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela”, diz o comunicado.

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Tremores de grande intensidade

Os dois terremotos registrados tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5 e ocorreram em um intervalo inferior a um minuto, segundo autoridades sismológicas. O epicentro do abalo mais forte foi localizado na região de El Guayabo, a cerca de 168 km da capital Caracas.

Até a última atualização, as autoridades venezuelanas confirmavam ao menos 188 mortes e mais de 1.520 feridos. Equipes de resgate seguem atuando em áreas atingidas, onde há relatos de desabamentos e estruturas severamente danificadas.

Brasileiros morreram em desabamentos diferentes

De acordo com interlocutores que acompanham o caso, os brasileiros mortos não eram da mesma família e teriam sido atingidos em desabamentos diferentes. Uma das mortes ocorreu na região de Caracas; a outra ainda está sob investigação para confirmação do local exato.

Brasil anuncia envio de ajuda humanitária

Diante da tragédia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo brasileiro vai enviar ajuda humanitária à Venezuela. A operação inclui uma missão de busca e resgate urbano da Força Aérea Brasileira (FAB), com 36 bombeiros de diferentes estados, além de técnicos da Defesa Civil Nacional e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A missão também levará cerca de nove toneladas de equipamentos para operações de salvamento, além de uma segunda remessa prevista com insumos médicos, medicamentos, purificadores de água com energia solar e materiais para montagem de hospital de campanha.

“Vamos enviar, nesta sexta-feira pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano”, afirmou Lula em publicação.

Embaixada orienta brasileiros e monitora situação

A embaixada do Brasil em Caracas orientou cidadãos brasileiros no país a acompanharem os canais oficiais e manterem atenção às atualizações das autoridades locais. Em comunicado, pediu que a população “mantenha a calma e acompanhe as informações da Embaixada”.

Destruição atinge áreas densamente povoadas

Os terremotos provocaram destruição em diferentes regiões do país, incluindo áreas próximas à capital e cidades costeiras como La Guaira. O aeroporto internacional de Caracas chegou a ser fechado, e serviços essenciais foram interrompidos em alguns pontos.

A intensidade dos tremores, somada à baixa profundidade dos abalos e ao fato de terem ocorrido em regiões densamente povoadas, contribuiu para a gravidade dos danos.

Estimativas indicam possível alta no número de mortos

Estimativas preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicam que o número de mortos pode ultrapassar 10 mil pessoas, dependendo da evolução das buscas e do acesso às áreas mais afetadas.

Diante da situação, o governo da Venezuela decretou estado de emergência e mobilizou equipes de defesa civil, segurança e forças armadas para reforçar o atendimento às vítimas. As buscas por desaparecidos continuam em várias regiões atingidas.