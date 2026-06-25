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Governo confirma brasileiros entre vítimas de terremotos na Venezuela

Dois tremores deixaram ao menos 188 mortos e mobilizaram ajuda do Brasil

Isabela Cardoso
Por
Prédio de apartamentos fortemente danificado após um terremoto em Catia La Mar
Prédio de apartamentos fortemente danificado após um terremoto em Catia La Mar - Foto: JUAN BARRETO/AFP

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou nesta quinta-feira, 25 a morte de dois brasileiros em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela. As vítimas não foram identificadas até o momento.

Em nota oficial, o Itamaraty informou que está prestando assistência consular às famílias. “O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela”, diz o comunicado.

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Tremores de grande intensidade

Os dois terremotos registrados tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5 e ocorreram em um intervalo inferior a um minuto, segundo autoridades sismológicas. O epicentro do abalo mais forte foi localizado na região de El Guayabo, a cerca de 168 km da capital Caracas.

Até a última atualização, as autoridades venezuelanas confirmavam ao menos 188 mortes e mais de 1.520 feridos. Equipes de resgate seguem atuando em áreas atingidas, onde há relatos de desabamentos e estruturas severamente danificadas.

Brasileiros morreram em desabamentos diferentes

De acordo com interlocutores que acompanham o caso, os brasileiros mortos não eram da mesma família e teriam sido atingidos em desabamentos diferentes. Uma das mortes ocorreu na região de Caracas; a outra ainda está sob investigação para confirmação do local exato.

Brasil anuncia envio de ajuda humanitária

Diante da tragédia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo brasileiro vai enviar ajuda humanitária à Venezuela. A operação inclui uma missão de busca e resgate urbano da Força Aérea Brasileira (FAB), com 36 bombeiros de diferentes estados, além de técnicos da Defesa Civil Nacional e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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A missão também levará cerca de nove toneladas de equipamentos para operações de salvamento, além de uma segunda remessa prevista com insumos médicos, medicamentos, purificadores de água com energia solar e materiais para montagem de hospital de campanha.

“Vamos enviar, nesta sexta-feira pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano”, afirmou Lula em publicação.

Embaixada orienta brasileiros e monitora situação

A embaixada do Brasil em Caracas orientou cidadãos brasileiros no país a acompanharem os canais oficiais e manterem atenção às atualizações das autoridades locais. Em comunicado, pediu que a população “mantenha a calma e acompanhe as informações da Embaixada”.

Destruição atinge áreas densamente povoadas

Os terremotos provocaram destruição em diferentes regiões do país, incluindo áreas próximas à capital e cidades costeiras como La Guaira. O aeroporto internacional de Caracas chegou a ser fechado, e serviços essenciais foram interrompidos em alguns pontos.

A intensidade dos tremores, somada à baixa profundidade dos abalos e ao fato de terem ocorrido em regiões densamente povoadas, contribuiu para a gravidade dos danos.

Estimativas indicam possível alta no número de mortos

Estimativas preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicam que o número de mortos pode ultrapassar 10 mil pessoas, dependendo da evolução das buscas e do acesso às áreas mais afetadas.

Diante da situação, o governo da Venezuela decretou estado de emergência e mobilizou equipes de defesa civil, segurança e forças armadas para reforçar o atendimento às vítimas. As buscas por desaparecidos continuam em várias regiões atingidas.

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