Piloto passa mal durante voo e aeronave faz pouso de emergência

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Passageiros de um voo da Air Canada passaram por um susto. O piloto da aeronave, que saia de Newark, no estado de Nova Jersey, para Halifax, nos Estados Unidos, passou mal e precisou de atendimento de urgência durante a viagem.

De acordo com informações da imprensa local, o caso aconteceu nesta quarta-feira, 24. O comando da aeronave foi assumido previamente pelo copiloto, que realizou um pouso de emergência em Boston.

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O avião transportava 61 passageiros, que relataram uma mudança brusca na condução durante o mal súbito do comandante. “Parecia mesmo que alguém tinha dado um puxão brusco nos controles, e isso aconteceu repetidamente. Todo tipo de pensamento passa pela sua cabeça, você começa a rezar”, contou o passageiro Rodney McDonald à emissora ABC News.

Estado de saúde do piloto

Segundo um comunicado emitido pela Air Canada, o comandante ficou incapacitado de pilotar e foi retirado da cabine de comando conforme os protocolos de segurança tradicionais.

Ele foi levado às pressas para um hospital local após o pouso e não teve seu estado de saúde atual divulgado. Passageiros chegaram a relatar que o piloto apresentava sintomas semelhantes aos de uma convulsão, mas a informação não foi confirmada.