Vídeo: buraco se abre em avenida e 'engole' carros na pista

UNO Public Safety/TMX

Dois veículos foram engolidos por um buraco que se abriu repentinamente em uma via movimentada na cidade de Omaha, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na terça-feira, 24, e foi registrado por uma câmera de monitoramento.

As imagens mostram o momento em que um carro e uma picape aguardavam o sinal vermelho em um cruzamento. Em poucos segundos, o asfalto cede e os dois veículos caem na cratera aberta no meio da pista.

O motorista da picape conseguiu sair sozinho. Já o condutor do outro carro precisou de ajuda para ser retirado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo asautoridades locais.

Rompimento de tubulação

O Departamento de Obras Públicas de Omaha informou que o buraco foi provocado pelo rompimento de uma tubulação de água sob a via. A força da água comprometeu a estrutura do solo, causando o desabamento.

A região onde ocorreu o incidente é bastante movimentada, por ficar próxima a uma universidade e concentrar restaurantes, lojas e um cinema.