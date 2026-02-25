SUSTO
Vídeo: buraco se abre em avenida e 'engole' carros na pista
A região onde ocorreu o incidente é bastante movimentada, por ficar próxima a uma universidade
Por Leilane Teixeira
Dois veículos foram engolidos por um buraco que se abriu repentinamente em uma via movimentada na cidade de Omaha, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na terça-feira, 24, e foi registrado por uma câmera de monitoramento.
As imagens mostram o momento em que um carro e uma picape aguardavam o sinal vermelho em um cruzamento. Em poucos segundos, o asfalto cede e os dois veículos caem na cratera aberta no meio da pista.
O motorista da picape conseguiu sair sozinho. Já o condutor do outro carro precisou de ajuda para ser retirado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo asautoridades locais.
Rompimento de tubulação
O Departamento de Obras Públicas de Omaha informou que o buraco foi provocado pelo rompimento de uma tubulação de água sob a via. A força da água comprometeu a estrutura do solo, causando o desabamento.
A região onde ocorreu o incidente é bastante movimentada, por ficar próxima a uma universidade e concentrar restaurantes, lojas e um cinema.
